दिल्ली के 16 इलाकों में AQI 400 पार; दर्ज हुआ सीजन का सबसे कम तापमान, कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप: दिल्ली में AQI शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के 16 इलाकों में एक्यूआई 400 पार 'गंभीर श्रेणी' में रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। यही नहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 16 इलाकों में एक्यूआई 400 पार 'गंभीर श्रेणी' में दर्ज किया गया। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में कुहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है।

सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानक वेधशाला सफदरजंग में 9.7 डिग्री सेल्सियस तापमान सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। दिल्ली में इतना कम तापमान का होना ठंड के तेजी से बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.1 डिग्री कम है।

कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में सुबह के वक्त कुहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। 18 और 19 नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

16 इलाकों में एक्यूआई 400 पार इस बीच दिल्ली में 3 दिन से जारी गंभीर श्रेणी की एक्यूआई का सिलसिला शुक्रवार को समाप्त हो गया। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 387 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस श्रेणी की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के 16 केंद्रों ने शनिवार को एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज की। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, बवाना में सबसे ज्यादा एक्यूआई 443 दर्ज किया गया जबकि वजीरपुर में 434 अंक रहा।

वाहनों से पलूशन ज्यादा

DSS के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी 16.3 फीसदी जबकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी 18.3 फीसदी रही। एक दिन पहले के उपग्रही आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को पंजाब में पराली जलाने की 104, हरियाणा में 24 और उत्तर प्रदेश में 129 घटनाएं हुईं।

आगे कैसा हाल? दिल्ली में धुंध और स्मॉग की एक परत छाई हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक, किसी बड़ी मौसमी बदलाव के नहीं होने के कारण दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले तीन-चार दिनों के बीच हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा और लोगों को ज्यादा प्रदूषण झेलना पड़ेगा।