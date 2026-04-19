दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 300 पार; 43°C तक जाएगा तापमान, 3 दिन लू का येलो अलर्ट
दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ गया है। रविवार को आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 380 तक पहुंच गया। हवा में पलूशन का स्तर सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इससे हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।
Delhi Mausam: दिल्ली में एक बार फिर पलूशन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। धूल भरी हवाओं के कारण रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 258 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार जैसे 9 इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंचकर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हवा में मौजूद हानिकारक कणों, पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर सुरक्षित मानकों से लगभग पौने तीन गुना ज्यादा पाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR में 3 दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के 9 इलाकों में एक्यूआई 300 पार
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, धूल भरी हवाओं के कारण रविवार को 9 इलाकों में एक्यूआई 300 अंक से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 258 अंक दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 152 अंक था। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई सबसे ज्यादा 380 अंक जबकि वजीरपुर में 376 अंक रिकॉर्ड किया गया।
मानकों से पौने 3 गुना अधिक पलूशन
मानकों के अनुसार, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही वह सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है लेकिन रविवार शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर में पीएम 10 का स्तर 275 और पीएम 2.5 का स्तर 116 दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा में पीएम 10 का स्तर तय मानकों से लगभग पौने 3 गुना अधिक है। अगले 2 दिनों तक प्रदूषण का स्तर ऐसा ही बने रहने की आशंका है।
भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार रात को आसमान में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि रात के समय गरज के साथ बारिश होने की संभावना कम है। कल से तीखी धूप निकालने की चेतावनी जारी की गई है। कल और परसों यानी 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है।
3 दिन लू चलने का येलो अलर्ट, 25 अप्रैल तक का हाल
मौसम विभाग ने 22, 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन तीन दिनों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। इसके बाद 25 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। इन दिन लू नहीं चलेगी। साथ ही आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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