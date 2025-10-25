Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather and pollution update aqi crosses 420 in anand vihar imd issued rain alert
छठ पर्व पर मेहरबान रहेंगे बदरा, भींगेगी दिल्ली; आनंद विहार में AQI 420 पार

छठ पर्व पर मेहरबान रहेंगे बदरा, भींगेगी दिल्ली; आनंद विहार में AQI 420 पार

संक्षेप: दिल्ली के एक्यूआई में एक बार फिर बढोतरी देखी गई है। दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 292 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में दो दिन हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। 

Sat, 25 Oct 2025 10:02 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के एक्यूआई में एक बार फिर बढोतरी देखी जा है। दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह की अपेक्षा शाम को और बढ़ गया। दिल्ली का मानक वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार शाम 4 बजे 292 दर्ज किया गया जबकि सुबह यह 261 पर था। आनंद विहार में हवा गंभीर श्रेणी में रही। आनंद विहार में एक्यूआई 425 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सोमवार को हल्की बारिश देखी जा सकती है।

बदलेगा मौसम, दो दिन बूंदाबांदी

मौसम विभाग ने छठ पर्व के मौके पर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। राजधानी सोमवार शाम या रात को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 से 29 अक्तूबर के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। दिल्ली में दो दिन बूंदाबांधी से आने वाले दिनों में तापमन में और गिरावट के संकेत हैं।

छठ के दिन पड़ सकती हैं फुहारें

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार को शाम तक आसमान साफ रहेगा हालांकि छिटपुट आंशिक बादल भी नजर आ सकते हैं। सुबह के समय धुंध देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय बादलों के साथ धुंध भी देखी जा सकती है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 27 अक्टूबर को शाम या रात के समय एक या दो बार बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है।

28 अक्टूबर को बूंदाबांदी के आसार

सनद रहे छठ व्रती 27 अक्टूबर को शाम का और 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ्य देंगे। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 28 अक्टूबर को सुबह के समय एक या दो बार हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 29, 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध नजर आ सकती है। विशेषज्ञों की मानें तो बूंदाबांदी से पलूशन से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।

हवा की कम स्पीड से बिगड़ रहे हालात

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली में पलूशन की स्थिति देखी जा रही है। शनिवार की सुबह जहां शून्य से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। वहीं, शाम को यह 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सीपीसीबी की 'समीर' ऐप के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 425 रहा। इसे 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। 12 केंद्रों में एक्यूआई 'बहुत खराब' दर्ज किया गया, जबकि शेष 'खराब' श्रेणी में रहे। विशेषज्ञों की मानें तो जब तक बारिश के हवा के रुख में तेजी नहीं आती तब तक ऐसी स्थितियां जारी रह सकती हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।