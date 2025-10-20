दिवाली पर फूला दिल्ली का दम; 'रेड जोन' में पहुंचे 34 स्टेशन, बिगड़ सकते हैं हालात

संक्षेप: दिवाली के दिन पलूशन से दिल्ली का दम फूलता नजर आया। दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 'रेड जोन' में दर्ज किए गए। दिल्ली में 4 निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया।

दिवाली पर हुई जोरदार आतिशबाजी एवं अन्य मौसमी कारकों के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार शाम को एक्यूआई 400 को पार कर गया। आलम यह कि दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 'रेड जोन' में दर्ज किए गए। इन 34 निगरानी स्टेशनों में एक्यूआई 301 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 345 अंक के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। रविवार को यह 326 अंक रिकॉर्ड किया गया था।

4 निगरानी केंद्रों पर AQI 400 पार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से विकसित समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में शाम को चार बचे 4 निगरानी केंद्रों पर AQI का स्तर 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के द्वारका में यह 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में यह 404 अंक रिकॉर्ड किया गया।

'रेड जोन' में 34 निगरानी स्टेशन दिवाली के दिन शाम को दिल्ली के 38 में से 34 निगरानी स्टेशन 'रेड जोन' में दर्ज किए गए। 31 निगरानी केंद्रों ने हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' रिकॉर्ड की गई जबकि तीन केंद्र 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किए गए।

बढ़ेगा पलूशन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शाम 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 345 अंक रिकॉर्ड किया गया। आने वाले घंटों में पटाखे फोड़ने और खराब मौसम की वजह से प्रदूषण का स्तर और भी बढने की आशंका है।

गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है पलूशन विशेषज्ञों का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाएगी। सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच के को बेहद खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

ग्रैप-2 लागू सोमवार को दिल्ली के पलूशन में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 15.6 फीसदी जबकि उद्योगों समेत अन्य कारकों का योगदान 23.3 फीसदी था। लगातार बिगड़ रही हवा को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से एक दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है।