फिर झुलसेगी दिल्ली; 44°C तक जाएगा पारा, कब-कब आंधी और बारिश का अलर्ट?
दिल्ली-NCR में हालिया बारिश से गर्मी से राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग की मानें तो यह राहत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है। 20 जून तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
दिल्ली-एनसीआर में हाल की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दिलाई है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक और आंधी की संभावना जताई है। कल भी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने इसके बाद गर्मी और उमस बढ़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 20 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान जारी किया है।
आज और कल आंधी बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाने और शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कल यानी 15 जून को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
16 जून को गरज चमक के साथ तेज हवाएं
मौसम विभाग ने 16 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 15 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस जबकि 16 जून को इसके 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 17 से 19 जून के दौरान दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।
44 डिग्री तक जा सकता है तापमान
मौसम विभाग ने 17 और 18 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। IMD ने 19 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। 20 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 20 जून को इसके 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का पूर्वानुमान जारी किया है।
20 जून को आंधी बारिश का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, 20 जून को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में एकबार फिर मौसम करवट लेगा। इस दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही दोपहर या शाम के समय दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में एकबार फिर गर्मी बढ़ने वाली है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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