DELHI WEATHER AND AQI UPDATE: ठंडी हवा से बढ़ रही सर्दी, फिर दमघोंटू हो सकती है हवा
DELHI WEATHER AND AQI UPDATE:पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने राजधानी दिल्ली में सर्दी का अहसास बढ़ा दी है। बुधवार को इस सीजन में पहली बार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं, अगले दो दिनों के बीच एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है।
DELHI WEATHER AND AQI UPDATE: राजधानी दिल्ली के मौसम में ठंड का अहसास तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को इस सीजन में पहली बार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के सामान्य स्तर से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम था। इस तरह बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। अगले दो दिनों के बीच तापमान में और कमी आने की उम्मीद है।
बुधवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में 11.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.4 डिग्री कम) और लोधी रोड में 11.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक) तापमान दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर 12.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.2 डिग्री कम) और अयानगर में 11.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.6 डिग्री कम) तापमान दर्ज किया गया।
फिर दमघोंटू हो सकती है हवा
दिल्ली की हवा एक बार फिर दमघोंटू हो सकती है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। इस बीच, बुधवार को भी प्रदूषण के स्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैसे तो नवंबर सबसे ज्यादा प्रदूषित महीनों में शामिल है, लेकिन इस बार मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते पहले के वर्षों की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम है। हवा की रफ्तार तेज होने के चलते पिछले चार दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में बना हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है।
5 इलाकों का AQI 300 से ऊपर
चिंता की बात यह है कि प्रदूषण के स्तर में अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार शाम चार बजे दिल्ली के पांच इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच तापमान में कमी आने के चलते वायु मंडल की मिक्सिंग हाइट कम होगी, जबकि हवा की रफ्तार भी अब आमतौर पर 15 किलोमीटर से नीचे ही रहने के आसार हैं।
सीएम का दावा : 10 वर्षों में पहली बार राहत भरा रहा नवंबर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को डीपीसीसी के कंट्रोल रूम में निरीक्षण के बाद दावा किया कि एक दशक में पहली बार नवंबर राहत भरा रहा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
नवंबर के पहले पखवाड़े में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, बल्कि प्रत्येक विभाग और अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। बैठक में हॉटस्पॉट से लेकर निर्माण स्थलों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों और वाहनों तक हर स्तर पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने ज्यादा प्रदूषण वाले उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां निरीक्षण की संख्या कम रही है।
हर साल 15 प्रतिशत प्रदूषण कम करने का लक्ष्य
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में नवंबर में चार से छह दिन ऐसे होते थे, जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता था। अक्तूबर एक दशक का सबसे बेहतर महीना रहा और साफ हवा वाले दिनों की संख्या 220 तक पहुंची। सरकार का लक्ष्य हर साल प्रदूषण में 15 प्रतिशत तक कमी लाना है।
ये कदम उठाए जा रहे
● अक्तूबर तक दिल्ली में 1703 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल हुईं। 692 इलेक्ट्रिक बसें इस वर्ष दिसंबर तक शामिल की जाएंगी। जनवरी से अक्तूबर के बीच दिल्ली में 6000 नए ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए। इलेक्ट्रिक हल्के वाहन खरीदने पर पहले वर्ष एक लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान।
● जाम वाले 43 स्थानों पर सुधार, जाम में 54 फीसदी की कमी दर्ज की गई। 62 चिह्नित जाम वाले स्थानों में से 43 पर सुधार कार्य किया गया।
● 18 कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का लक्ष्य। आठ का काम पूरा हो चुका है। 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी लेन फ्री फ्लो व्यवस्था लागू करने की तैयारी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।