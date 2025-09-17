दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में भी होगी बारिश, कब तक बूंदाबांदी वाला मौसम?

Mausam News: उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में जारी बारिश के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बारिश के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल गया है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट (येलो, ऑरेंज या रेड) जारी नहीं किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में 19 सितंबर तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने 18 सितंबर को भी दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश नहीं होगी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 20 सितंबर को आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इसके बाद मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है।