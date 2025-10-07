दिल्ली-NCR के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट, कल से साफ होगा मौसम; 13 अक्टूबर तक का हाल

दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में मंगलवार को सुबह बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली में तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। इससे न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सीजन के सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री कम है। IMD ने आज भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के मौसम में आया यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जा रहा है।

इन इलाकों में हो सकती है बारिश मौसम विभाग ने मंगलवार को शाम तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मौसम बिगड़ने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।मौसम विभाग ने अगले दो घंटे के दौरान दिल्ली के कांझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़ इलाकों और एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, कैथल, नरवाना, बरवाला, चरखी दादरी में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

कूल-कूल रहेगा मौसम मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के दौरान ही हरियाणा के झज्जर, फरुखनगर, कोसली, सोहाना, रेवाडी, नारनौल और अतरौली (यूपी) जबकि राजस्थान के भिवाड़ी, खैरथल, कोटपूतली, अलवर, विराटनगर, धौलपुर और दिल्ली के बवाना, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, आयानगर, डेरामंडी के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे तापमान में कमी आएगी और मौसम कूल-कूल रहेगा।