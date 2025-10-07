delhi weather alert for light to moderate rain with gusty winds दिल्ली-NCR के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट, कल से साफ होगा मौसम; 13 अक्टूबर तक का हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather alert for light to moderate rain with gusty winds

दिल्ली-NCR के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट, कल से साफ होगा मौसम; 13 अक्टूबर तक का हाल

दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट, कल से साफ होगा मौसम; 13 अक्टूबर तक का हाल

दिल्ली में मंगलवार को सुबह बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली में तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। इससे न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सीजन के सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री कम है। IMD ने आज भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के मौसम में आया यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जा रहा है।

इन इलाकों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने मंगलवार को शाम तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मौसम बिगड़ने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।मौसम विभाग ने अगले दो घंटे के दौरान दिल्ली के कांझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़ इलाकों और एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, कैथल, नरवाना, बरवाला, चरखी दादरी में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

कूल-कूल रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के दौरान ही हरियाणा के झज्जर, फरुखनगर, कोसली, सोहाना, रेवाडी, नारनौल और अतरौली (यूपी) जबकि राजस्थान के भिवाड़ी, खैरथल, कोटपूतली, अलवर, विराटनगर, धौलपुर और दिल्ली के बवाना, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, आयानगर, डेरामंडी के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे तापमान में कमी आएगी और मौसम कूल-कूल रहेगा।

9 से लेकर 13 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो 8 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। 9 अक्टूबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बिल्कुल साफ होने लगेगा। 9 से लेकर 13 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। पर्यटकों के लिए ऐसा मौसम अच्छा माना जाता है।