Delhi weather: 3 साल बाद फिर कूल-कूल हुआ अप्रैल, 7 डिग्री तक गिरा पारा
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 28.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम था। इस तरह यह पिछले तीन वर्षों में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन रहा। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिनकी अधिकतम स्पीड 56 किमी प्रति घंटा थी।
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 28.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम था। इस तरह यह पिछले तीन वर्षों में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन रहा। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिनकी अधिकतम गति पालम में दोपहर 1:30 बजे के आसपास 56 किमी प्रति घंटा थी। लाइव ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के अनुसार, मौसम की वजह से 400 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं।
बुधवार को भी हल्की बारिश और 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, गुरुवार से तापमान में फिर से वृद्धि होने की उम्मीद है और 12 अप्रैल तक यह 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर हुई हल्की बारिश के कारण तापमान में कमी आई और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया, जबकि पिछले दिन यह 33.3 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले अप्रैल माह में शहर का इससे कम अधिकतम तापमान 30 अप्रैल, 2023 को 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
आज के लिए येलो अलर्ट जारी
शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे तक 0.4 मिमी और सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पालम में सुबह 8:30 बजे तक 1.4 मिमी और सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 2.1 मिमी बारिश हुई। लोधी रोड में सुबह 8:30 बजे तक 1 मिमी और शाम 5:30 बजे तक 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को भी इसी तरह के मौसम की आशंका है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री रहने की संभावना
हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद आसमान साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है और उसके बाद इसमें 6-8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का अनुमान है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और रविवार तक यह 35-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
अब तक अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा
भारत मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम में अब तक का उच्चतम अधिकतम तापमान 2 अप्रैल और 11 मार्च को 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। मार्च के उत्तरार्ध में लगातार पश्चिमी विक्षोभों के कारण हल्की बारिश और बादल छाए रहने से मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। अप्रैल में अब तक अधिकांश दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को भी मध्यम श्रेणी में बनी रही, जिसका AQI 114 था। हालांकि, बुधवार को बारिश से इसमें सुधार होने और संतोषजनक स्तर तक पहुंचने की संभावना है। एक दिन पहले यह 135 पर था। दिल्ली वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।