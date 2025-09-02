दिल्ली में तेज हवा और जोरदार बारिश से कूल-कूल हुई फिजा, कितना लुढ़का पारा; जानें आज कैसा रहेगा हाल

दिल्ली में सोमवार को तेज हवाओं के साथ आई जोरदार बारिश से तापमान लुढ़का गया है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है।

राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ आई जोरदार बारिश से तापमान लुढ़का गया है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं घने बादलों और तेज बारिश की वजह से दिन में 3 बजे दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी का स्तर 800 मीटर तक नीचे गिर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। हालांकि, 11 बजे के बाद तेज धूप निकलने लगी। इससे लोगों को गर्मी और उमस का अहसास भी हुआ लेकिन, कुछ ही देर बाद मौसम में बदलाव होने लगा और घने बादल छाने लगे। खासतौर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

दिल्ली के नजफगढ़ मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा 49.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश, घने बादलों और नमी भरी हवाओं के चलते तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 100 से 85 फीसदी तक रहा। दिल्ली के रिज इलाके में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम है। आयानगर में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

दिन में ही छाया अंधेरा : पालम क्षेत्र में मौसम की गतिविधि सबसे सघन रूप में दिखाई दी। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। घने बादल और बारिश के चलते यहां पर दृश्यता के स्तर में भी तेजी से गिरावट आई।

अभी दिल्ली में बना रहेगा बारिश का दौर : मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दिल्ली में बारिश का दौर बना रहेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जबकि, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।