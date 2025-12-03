Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi wazirabad girl murder rape suspect arrested cow dung smell
दिल्ली में अकबर ने की थी बच्ची के साथ हैवानियत, 12 दिन बाद गोबर की गंध से आरोपी बेनकाब

दिल्ली में अकबर ने की थी बच्ची के साथ हैवानियत, 12 दिन बाद गोबर की गंध से आरोपी बेनकाब

संक्षेप:

दिल्ली के वजीराबाद में 11 वर्षीय बच्ची के लापता होने और यमुना के खादर में निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने बच्ची का अपहरण, हत्या और फिर शव से दुष्कर्म करना कबूल किया; पुलिस कपड़ों से आ रही गोबर की दुर्गंध की मदद से आरोपी तक पहुंची।

Wed, 3 Dec 2025 05:45 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हेमंत कुमार पांडेय। नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वजीराबाद पुलिस ने बच्ची की हत्या और दुष्कर्म की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कपड़ों से आ रही गोबर की दुर्गंध से पुलिस उस तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने बच्ची का अपहरण कर हत्या करने फिर शव से दुष्कर्म करने का जुर्म कुबूल कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने बताया कि वजीराबाद निवासी 11 साल की बच्ची 20 नवंबर की रात संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। बच्ची की विवाहिता बहन ने देर रात इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बच्ची के माता-पिता किराए के मकान में रहते हैं और आसपास की फैक्टरी के मजदूरों को टिफिन देने का काम करते हैं।

बच्ची के पिता ने उसे टोपी बनाने वाली फैक्टरी में काम करने वाले अली अकबर से बकाया रुपये लेने के लिए भेजा था। इसके साथ ही कहा था कि रुपये लेकर ही लौटना। दरअसल, बच्ची की मां गर्भवती थी। इस कारण उसके पिता को रुपये की जरूरत थी। इसी वजह से पिता ने बेटी को हिदायत देकर भेजा था।

गोबर-मिट्टी से सनी जमीन पर मिला था शव

पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी ही थी कि इसी बीच 22 नवंबर को यमुना के खादर में उसका निर्वस्त्र शव बरामद हो गया। शव के आसपास गीली मिट्टी और गोबर पड़ा था। मृतका की पहचान होने के बाद पुलिस ने अपहरण, हत्या एवं पॉक्सो की धारा में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एसएचओ आशीष दुबे की टीम ने टोपी फैक्टरी की फुटेज देखी, तो बच्ची अली अकबर से बातचीत करती दिखी। इसके बाद वह वहां से निकल गई।

बच्ची के जाने के बाद अकबर भी उसके पीछे-पीछे जाते हुए दिखाई दिया और ढाई घंटे बाद लौटकर आया। शक के आधार पर पुलिस अकबर से पूछताछ करने उसके किराए के कमरे में पहुंची, तो उसने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि, पुलिस को इस पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस के सवालों का वह लगातार गोलमोल जवाब देता रहा।

आरोपी ने हत्या के बाद दुष्कर्म किया

आरोपी अकबर ने बताया कि वह बच्ची को रुपये देने के बहाने अपने साथ लेकर आया। फिर सुनसान स्थान देखते ही बच्ची का मुंह दबाकर उसे पुश्ते के अंदर ले गया। वह बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शोर मचा रही थी। घबराहट में उसने पास पड़ी लकड़ी को बच्ची के गले पर रखा और जोर से दबा दिया। इससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद आरोपी ने उसके शव से दुष्कर्म किया। फिर वापस अपनी फैक्टरी में आकर काम करने लगा। उसने घर पहुंचकर पानी से खंगालकर कपड़े पर लगे धब्बे को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। पुलिस ने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे को फारेंसिक जांच के लिए भेजा है।

कपड़ों को देखते ही गहराया शक

अकबर से पूछताछ के बाद एसएचओ लौट ही रहे थे कि तभी उनकी नजर तार पर फैले कपड़े पर लगे धब्बे पर पड़ी। वह कपड़ों के करीब गए, तो उसमें गोबर की दुर्गंध आती मिली। यह कपड़े अकबर के थे। इस पर पुलिस का शक अकबर पर गहरा गया। पुलिस ने अकबर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया।

परिवार छोड़ना चाहता है इलाका

इस वारदात के बाद बच्ची का परिवार इलाका छोड़ने पर विचार कर रहा है। वहीं, पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मृतका की मां ने 23 नवंबर को अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।