दिल्लीवाले तारीख नोट कर लें! इन इलाकों में सुबह से रात तक नहीं आएगा पानी, वजह?

संक्षेप: Delhi Water Supply: दिल्ली में पानी को लेकर जरूरी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया कि राजधानी के कई इलाकों में 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को पानी नहीं आएगा या कम फोर्स के साथ उपलब्ध होगा।

Dec 11, 2025 02:00 pm IST

दिल्ली में पानी को लेकर जरूरी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया कि राजधानी के कई इलाकों में 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को पानी नहीं आएगा या कम फोर्स के साथ उपलब्ध होगा। इसके पीछे का कारण केशोपुर नाले के ऊपर रिसाव की मरम्मत है। DJB ने आमजनों की परेशानी को देखते हुए पानी की आपूर्ति के लिए वाटर टैंकर्स के नंबर भी जारी कर दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली जल बोर्ड ने लिखा कि रैडिसन ब्लू होटल, पश्चिम विहार के सामने और केशोपुर नाले के ऊपर रिसाव की मरम्मत और बीजे मार्ग अंडरपास पर रिसाव का पता लगाने के काम के कारण, निम्नलिखित कॉलोनियों/इलाकों में 12 दिसंबर की सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी या कम दबाव पर उपलब्ध होगी।

ये इलाके होंगे प्रभावित ➤बुडेला यू.जी.आर.

➤मायापुरी यू.जी.आर.

➤सीतापुरी

➤नासिरपुर

➤जीवन पार्क

➤जनकपुरी के कुछ हिस्से

➤केशोपुर एस.टी.पी. और स्टाफ क्वार्टर

➤दिल्ली कैंटोनमेंट

➤आर. के. पुरम

➤वसंत कुंज

➤वसंत गांव

➤आनंद निकेतन

➤शांति निकेतन

➤वेस्टएंड

➤कटवारिया सराय

➤बेर सराय

➤किशनगढ़

➤सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया

➤मुनिरका

➤जे.एन.यू.

➤मेहरौली

➤आई.आई.टी.

➤ग्रीन पार्क

➤सफदरजंग एन्क्लेव

➤अफ्रीका एवेन्यू यू.जी.आर.

➤डी-2ए ब्लॉक जनकपुरी

➤सागरपुर

➤शंकर विहार यू.जी.आर.

➤सदर बाजार

➤झरेरा

➤महिपालपुर यू.जी.आर.

➤एम.ई.एस.

➤ग्रेटर कैलाश

और इनसे जुड़े आस-पास के इलाके।

हेल्पलाइन नंबर भी जारी