नोट कर लीजिए डेट, दिल्ली में इस दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने वजह भी बता दी

दिल्लीवालो के लिए जरूरी खबर है। 9 जनवरी यानी शक्रवार को भी राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने 8 जनवरी के अलावा 9 जनवरी को भी पानी न आने की जानकारी दी है। जल बोर्ड ने इसके पीछे भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई (flushing) को कारण बताया है। ऐसे में कल के लिए भी दिल्लीवाले पानी बचाकर रखें।

कहां-कहां होगी दिक्कत? दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कल यानी 9 जनवरी को को वार्षिक मेंटेनेंस (UGR और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई) के कारण इन इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी-

➤अस्पताल और सरकारी इलाके: हिंदू राव अस्पताल, सिविल लाइन्स क्षेत्र, और सेंट स्टीफन अस्पताल।

➤पुरानी दिल्ली के इलाके: नया बांस, चांदनी चौक, लाहोरी गेट, पीली कोठी, कश्मीरी गेट और मोरी गेट।

➤अन्य महत्वपूर्ण स्थान: नया बाजार बूस्टर पंपिंग स्टेशन, तीरथ राम अस्पताल, राजपुर रोड, बंगला रोड और सराय फूस।

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से ही पर्याप्त पानी भरकर रख लें। यदि आपको पानी की बहुत आवश्यकता है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

➤सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916 ➤ईदगाह: 23537397 और 23677129 ➤राजिंदर नगर: 28742340 ➤गुलाबी बाग/शास्त्री नगर: 23650040 ➤चंद्रावल WW-2: 23819045, 23818525 और 23810930 ➤वॉटर इमरजेंसी नंबर: 1916

