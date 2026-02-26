Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा नल से जल; क्या वजह? पूरी लिस्ट

Feb 26, 2026 07:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में दो दिन रिजर्वोयर की सफाई के कारण कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस रिपोर्ट में जानें कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित? निवासियों को पर्याप्त पानी जमा करने की सलाह दी गई है। 

दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा नल से जल; क्या वजह? पूरी लिस्ट

दिल्ली के कुछ इलाकों में 27 और 28 फरवरी को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सालाना होने वाली मरम्मत और साफ सफाई के काम के कारण इन दोनों ही तारीखों पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए जल टैंकर बुलाए जा सकते हैं।

27 फरवरी को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि 27 फरवरी को राजोकरी, मैदानगबढ़ी और B-ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश, धोबी घाट गढ़ी जैसे इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन इलाकों में पानी या तो नहीं आएगा या प्रेशर बेहद कम रहेगा।

28 फरवरी को इन इलाकों में रहेगी किल्लत

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, 28 फरवरी को दिल्ली के मस्जिद मोठ फेज-1 डीडीए फ्लैट सराए काले खां, एनआरआई कॉम्प्लैक्स पॉकेट के एंड एल सरिता विहार मस्जिद मोठ फेज-2 डीडीए फ्लैट, सिद्धार्थ इन्क्लेव मदनपुर खादर और घिटोरनी (MIG फ्लैट सेक्टर-ए पॉकेट बी और सी किसान घर) जैसे इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

पानी कर लें स्टोर

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी एडवाजरी में कहा गया है कि उक्त इलाकों के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पानी पहले से ही स्टोर कर के रख लें। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर पानी का टैंकर मंगाया जा सकता है।

पानी के टैंकरों के लिए करें इन नंबर पर कॉल

नीचे दिए गए इलाकों में रहने वाले निवासी जरूरत पड़ने पर नीचे दिए नंबरों पर फोन कर के पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं।

महरौली विधानसभा क्षेत्र: 26137216

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र: 8861113726

छतरपुर विधानसभा क्षेत्र: 7303565635

देवली विधानसभा क्षेत्र: 8800249609

ग्रेटर कैलाश-l: 011-29234746/29234747

जल सदन: 011-29819035/29814106

सरिता विहार: 011-29941825

छतरपुर: 011-65437020

गाजियाबाद भी पानी की समस्या

गर्मी बढ़ने के साथ ही गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में भी पानी की समस्या शुरू हो गई है। अधिकतर जगहों पर निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से यह परेशानी हो रही है। इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, अर्थला, करहेड़ा और तुलसी निकेतन सोसाइटी में पाइपलाइन फटने या खराब होने के कारण गंदा पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि जलकल विभाग की लापरवाही से घरों में बदबूदार पानी पहुंच रहा है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में घर बैठे मिलेगा पानी का कनेक्शन, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर
ये भी पढ़ें:दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी रोकने को DJB की नई पहल, यह काम करने की तैयारी
ये भी पढ़ें:दिल्ली में पानी की किल्लत होगी दूर! 22 लाख लोगों को मिलेगा 24 घंटे पानी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।