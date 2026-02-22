सावधान! दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, ये है वजह
दिल्ली के कई इलाको को एक बार फिर आने वाले दिनों में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। द्वारका जल शोधन संयंत्र के कमांड क्षेत्र में पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई है।
दिल्ली के कई इलाको को एक बार फिर आने वाले दिनों में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। द्वारका जल शोधन संयंत्र के कमांड क्षेत्र में पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन को भाग्य विहार में द्वारका जल शोधन संयंत्र से जोड़ने का कार्य होना है।
जल बोर्ड का कहना है कि यह कार्य 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से 27 फरवरी को सुबह 11 बजे तक होगा। इस दौरान इस जल शोधन संयंत्र के कमांड क्षेत्र में बुधवार सुबह 11 बजे से 48 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान उपनगरी द्वारका के सभी सेक्टरों, महावीर एन्क्लेव, विजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, पोचनपुर, भरथल, अंबराही गांव, मधु विहार, सागरपुर, कैलाशपुरी, दुर्गा पार्क, मंगलापुरी, राज नगर फेज एक, फेज दो, बागडोला, बिजवासन, धुलसिरस, बिंदापुर, राजापुरी, सेवक पार्क, भारत विहार, सीता पुरी, जीवन पार्क, इंद्रा पार्क, मिलापनगर, अर्जुन पार्क, लक्ष्मी विहार सहित अन्य इलाकों में पानी की आपर्ति प्रभावित रहेगी।
दिल्ली जल बोर्ड ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है कि द्वारका जल शोधन संयंत्र (Dwarka WTP) पर भाग्य विहार क्षेत्र में नई बिछाई गई 1500 मिमी व्यास की ट्विन रॉ वॉटर लाइन को मौजूदा 1500 मिमी ट्विन रॉ वॉटर मेन से जोड़ने (इंटरकनेक्शन) के कार्य के कारण जल आपूर्ति 48 घंटे के लिए बाधित रहेगी।
समय अवधि:
25.02.2026 को सुबह 11:00 बजे से
27.02.2026 को सुबह 11:00 बजे तक
