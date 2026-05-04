Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में बोरवेल के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, टैंकरों की ट्रैकिंग के लिए बनेगा ऐप

May 04, 2026 06:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने टैंकरों की संख्या बढ़ाने, ट्यूबवेल लगाने और बारिश का पानी संचय करने के लिए अनिवार्य जल संरक्षण पर जोर दिया है।

दिल्ली में बोरवेल के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, टैंकरों की ट्रैकिंग के लिए बनेगा ऐप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान जलापूर्ति बढ़ाने के लिए 1314 एमजीडी अतिरिक्त पानी, नए ट्यूबवेल और 1300 टैंकरों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सीएम ने द्वारका के नए प्लांट को जल्द शुरू करने और टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संरक्षण के लिए 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' को अनिवार्य करने और 'कैच द रेन' अभियान के जरिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया ताकि हर हिस्से में बिना रुकावट साफ पानी पहुंच सके।

बैठक के दौरान गर्मियों के मद्देनजर राजधानी में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि साल 2025-26 में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई क्षमता में बढ़ोतरी की है। भूजल स्रोतों के माध्यम से लगभग 1314 एमजीडी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों खासकर दक्षिणी दिल्ली में लगभग 430 छोटे ट्यूबवेल लगाए गए हैं।

इसके अलावा पल्ला क्षेत्र में करीब 60 उच्च क्षमता वाले ट्यूबवेल चालू किए गए हैं। इससे नरेला और बादली जैसे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जल आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों में और तेजी लाने और द्वारका स्थित दूसरे 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी साफ किया कि सभी जल शोधन संयंत्रों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जाए। जल गुणवत्ता की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक ड्राइवर ऐप विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पानी के टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग के साथ आपूर्ति का प्रमाण भी दर्ज किया जा सकेगा। सीएम ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए स्कूलों और संस्थानों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

सीएम ने सरकारी और निजी दोनों प्रकार की संपत्तियों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम पर भी बल दिया। इसके तहत दिल्ली जल बोर्ड सरकारी भवनों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टमों का वार्षिक निरीक्षण करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोरवेल अनुमति प्रक्रिया के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत किसी भी एनओसी या अनुमति से पहले ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।