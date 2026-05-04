दिल्ली में बोरवेल के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, टैंकरों की ट्रैकिंग के लिए बनेगा ऐप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने टैंकरों की संख्या बढ़ाने, ट्यूबवेल लगाने और बारिश का पानी संचय करने के लिए अनिवार्य जल संरक्षण पर जोर दिया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान जलापूर्ति बढ़ाने के लिए 1314 एमजीडी अतिरिक्त पानी, नए ट्यूबवेल और 1300 टैंकरों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सीएम ने द्वारका के नए प्लांट को जल्द शुरू करने और टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संरक्षण के लिए 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' को अनिवार्य करने और 'कैच द रेन' अभियान के जरिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया ताकि हर हिस्से में बिना रुकावट साफ पानी पहुंच सके।
बैठक के दौरान गर्मियों के मद्देनजर राजधानी में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि साल 2025-26 में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई क्षमता में बढ़ोतरी की है। भूजल स्रोतों के माध्यम से लगभग 1314 एमजीडी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों खासकर दक्षिणी दिल्ली में लगभग 430 छोटे ट्यूबवेल लगाए गए हैं।
इसके अलावा पल्ला क्षेत्र में करीब 60 उच्च क्षमता वाले ट्यूबवेल चालू किए गए हैं। इससे नरेला और बादली जैसे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जल आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों में और तेजी लाने और द्वारका स्थित दूसरे 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी साफ किया कि सभी जल शोधन संयंत्रों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जाए। जल गुणवत्ता की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक ड्राइवर ऐप विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पानी के टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग के साथ आपूर्ति का प्रमाण भी दर्ज किया जा सकेगा। सीएम ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए स्कूलों और संस्थानों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
सीएम ने सरकारी और निजी दोनों प्रकार की संपत्तियों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम पर भी बल दिया। इसके तहत दिल्ली जल बोर्ड सरकारी भवनों में ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टमों का वार्षिक निरीक्षण करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोरवेल अनुमति प्रक्रिया के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत किसी भी एनओसी या अनुमति से पहले ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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