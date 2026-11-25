काम की बात: दिल्ली में 25-26 नवंबर को इन 30 इलाकों में नहीं आएगा पानी, DJB ने जारी की एडवाइजरी
Delhi water supply disruption: दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर लोगों को पहले से पानी जमा करने की सलाह दी है। जल बोर्ड के मुताबिक, भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना फ्लशिंग के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी।
Delhi water supply disruption: दिल्ली के 30 इलाकों में 25-26 नवंबर को पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर लोगों को पहले से पानी जमा करने की सलाह दी है। जल बोर्ड के मुताबिक, भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना फ्लशिंग के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। ऐसे में अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। परेशानी से बचने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पर्याप्त पानी स्टोर कर लें।
आज यानी 25 नवंबर को यहां प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई
दिल्ली जल बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक, 25 नवंबर 2026 को मयूर विहार फेज-1 के पॉकेट-IV स्थित डीडीए फ्लैट्स में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। यहां रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें।
कल यानी 26 नवंबर को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
26 नवंबर को पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंका है। प्रभावित होने वाले इलाकों की सूची में शामिल हैं:
- रमेश पार्क
- ललिता पार्क
- जे एक्सटेंशन
- किशन कुंज पार्ट-1 और पार्ट-2
- जगतराम पार्क
- गढ़वाली मोहल्ला
- गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18
- ताज एन्क्लेव
- रानी गार्डन
- सुंदर पार्क
- शास्त्री नगर
- राम नगर
- साउथ अनारकली
- साउथ अनारकली एक्सटेंशन
- बलदेव पार्क
- गोविंद पार्क
- शिवपुरी
- जगतपुरी
- कृष्णा नगर
- चंद्रा नगर
- राम नगर एक्सटेंशन
- अर्जुन नगर
- गोविंदपुरा
- खुरेजी
- बृजपुरी
- घोंडली
- न्यू अनारकलीपुर
- राधेश्याम पार्क
पानी की किल्लत हो तो इन नंबरों पर करें फोन
दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी स्टोर करने की सलाह दी है। साथ ही, पानी की अतिरिक्त जरूरत होने पर टैंकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- दिल्ली जल बोर्ड हेल्पलाइन:1916
जल बोर्ड ने कहा है कि सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। ऐसे में प्रभावित इलाकों के निवासियों के लिए बेहतर होगा कि वे पानी की सप्लाई प्रभावित होने से पहले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इंतजाम कर लें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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