काम की बात: दिल्ली में 27-28 नवंबर को इन 19 इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, पहले से भर लें टंकी
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग के चलते 27 और 28 नवंबर को पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।
दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग के चलते 27 और 28 नवंबर को पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों को जरूरत के अनुसार पहले से पर्याप्त पानी जमा करने की सलाह दी है।
27 नवंबर को किन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, 27 नवंबर को रामेश पार्क, ललिता पार्क, जे-एक्सटेंशन, किशन कुंज, जगतराम पार्क, गढ़वाली मोहल्ला, 18-ब्लॉक और गीता कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इसके अलावा ताज एन्क्लेव, रानी गार्डन, सुंदर पार्क, शास्त्री नगर, राम नगर, राम नगर एक्सटेंशन, न्यू अयालपुर, साउथ अनारकली और साउथ अनारकली एक्सटेंशन के लोगों को भी परेशानी हो सकती है।
जानिए 28 नवंबर को कहां प्रभावित रहेगी सप्लाई
एडवाइजरी में बलदेव पार्क, गोविंद पार्क, जगतपुरी, कृष्णा नगर, अर्जुन नगर, राधेश्याम पार्क, गोविंदपुरा, खुरेजी, बृजपुरी, शिवपुरी, घोंडली और चंद्र नगर को भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। वहीं, 28 नवंबर को मिक्स्ड हाउस कोंडली फ्लैट्स में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है।
जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर मिलेगा पानी का टैंकर
दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे पानी की सप्लाई प्रभावित होने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी जमा कर लें। जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर मंगाने के लिए लोग मंडावली और जागृति के वॉटर इमरजेंसी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मंडावली वॉटर इमरजेंसी के लिए 011-22727812 और जागृति वॉटर इमरजेंसी के लिए 011-22374834 या 011-22374237 पर फोन किया जा सकता है। जल बोर्ड ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है।
26 नवंबर को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
आपको बताते चलें पानी सप्लाई को लेकर इस तरह कीएडवाइजरी 25 और 26 नवंबर के लिए भी जारी की गई थी। जानिए 26 नवंबर आज गुरुवार को दिल्ली के किन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इन इलाकों के नाम हैं- रमेश पार्क, ललिता पार्क, जे एक्सटेंशन, किशन कुंज पार्ट-1 और पार्ट-2, जगतराम पार्क, गढ़वाली मोहल्ला, गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ताज एन्क्लेव, रानी गार्डन, सुंदर पार्क, शास्त्री नगर, राम नगर, साउथ अनारकली, साउथ अनारकली एक्सटेंशन, बलदेव पार्क, गोविंद पार्क, शिवपुरी, जगतपुरी, कृष्णा नगर, चंद्रा नगर, राम नगर एक्सटेंशन, अर्जुन नगर, गोविंदपुरा, खुरेजी, बृजपुरी, घोंडली, न्यू अनारकलीपुर, राधेश्याम पार्क हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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