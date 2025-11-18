Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi water supply chandrawal project 2400 crore budget will benefit 9 assemblies and 22 lalkh people rekha gupta
क्या है चंद्रावल प्रोजेक्ट? दिल्ली सरकार खर्च करेगी 2400 करोड़, 22 लाख को सीधा फायदा

क्या है चंद्रावल प्रोजेक्ट? दिल्ली सरकार खर्च करेगी 2400 करोड़, 22 लाख को सीधा फायदा

संक्षेप: यह परियोजना तीन साल में पूरी होने की उम्मीद है, और इसे छह 'पैकेज' में विभाजित किया गया है। वर्तमान में, पैकेज-1 और पैकेज-2 पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी से यह सुनिश्चित होगा कि बाकी बचे पैकेजों का काम भी समय पर सौंपा जाए।

Tue, 18 Nov 2025 09:36 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में पानी की आपूर्ति में जरूरी सुधार के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक संशोधित 2,406 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था। इस योजना का उद्देश्य चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के जलग्रहण क्षेत्र(कैचमेंट एरिया) के भीतर जल आपूर्ति सिस्टम का पूरी तरह से सुधार करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने कहा, "मंत्रिपरिषद की ओर से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की सहायता से चलने वाली इस परियोजना के लिए खर्च को मंज़ूरी और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यह परियोजना मध्य और उत्तरी दिल्ली के नौ विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और क्षेत्र के लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभ देगी। योजना के तहत, 1,704 करोड़ की JICA सहायता केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी, जबकि दिल्ली सरकार का हिस्सा बढ़ा दिया गया है।"

चंद्रावल जलग्रहण क्षेत्र(Chandrawal catchment area) में शहर की कुछ सबसे पुरानी जल वितरण लाइनें हैं, जिनके कारण संदूषण (contamination) और रिसाव (leakage) होता है। यह क्षेत्र पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, मॉडल टाउन, सदर बाजार, करोल बाग, राजेंद्र नगर और आरके पुरम जैसे विधानसभा क्षेत्रों के इलाकों को पानी पहुंचाता है। परियोजना के तहत, 96 वर्ग किलोमीटर से अधिक के चंद्रावल जलग्रहण क्षेत्र में 1,000 किलोमीटर के पुराने और जर्जर जल आपूर्ति नेटवर्क को बदला जाएगा और 21 भूमिगत जल जलाशयों (underground water reservoirs) का नवीनीकरण किया जाएगा।

इस परियोजना का लक्ष्य है:

➤चंद्रावल संयंत्र की जल उपचार क्षमता को मौजूदा 90 MGD (मिलियन गैलन प्रति दिन) से बढ़ाकर 115 MGD करना।

➤क्षेत्र में गैर-राजस्व जल (non-revenue water - बिना हिसाब वाले पानी) को वर्तमान 50% से घटाकर 15% करना।

अधिकारी ने आगे बताया, "यह परियोजना तीन साल में पूरी होने की उम्मीद है, और इसे छह 'पैकेज' में विभाजित किया गया है। वर्तमान में, पैकेज-1 और पैकेज-2 पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी से यह सुनिश्चित होगा कि बाकी बचे पैकेजों का काम भी समय पर सौंपा जाए।" दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अनुसार, यह परियोजना मध्य दिल्ली में चंद्रावल संयंत्र के कमांड क्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार करेगी — यह क्षेत्र दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 6.5% कवर करता है।

अधिकारी ने कहा, "इस परियोजना का उद्देश्य जल संचरण नेटवर्क (transmission networks) बिछाना, माध्यमिक और मुख्य जल वितरण लाइनें बिछाना, भूमिगत जलाशयों का नवीनीकरण और निर्माण करना, गैर-राजस्व जल को कम करना, और अंतिम छोर के उपभोक्ता तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।" पूरे जलग्रहण क्षेत्र की निगरानी एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA) आधारित प्रणाली और एक शिकायत निवारण प्रणाली (Complaint Redressal System - CRS) के माध्यम से की जाएगी, जो 24x7 शिकायतें प्राप्त करेगी और उनका निवारण करेगी।

अप्रैल में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने पहले ही दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को शहर के पुराने होते जल और सीवेज बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। DJB मुख्यालय के दौरे के बाद गुप्ता ने कहा था, "पिछले 30 वर्षों में शहर की आबादी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन सीवेज प्रबंधन और जल आपूर्ति प्रणालियों को बदला नहीं गया है। मौजूदा बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम चरणबद्ध तरीके से पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर तथा जल लाइनों को बदलना सुनिश्चित करेंगे।"

उत्तरी दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के प्रमुख अशोक भसीन ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से नॉर्थ कैंपस, घंटाघर और मलकागंज के आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, "भले ही अगले चरणों को मंजूरी दी जा रही है, सरकार को पिछले कुछ वर्षों में किए गए काम की गुणवत्ता की भी समीक्षा करनी चाहिए। पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत धीमी गति से चलने के कारण पूरा क्षेत्र धूल के गुबार में बदल गया है। यह अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi Jal Board
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।