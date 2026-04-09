Water Alert: दिल्ली के इन इलाकों में 10-11 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, कर लें स्टोर
Delhi water supply alert: दिल्ली के कई इलाकों में 10 और 11 अप्रैल को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके पीछे की वजह है, पंपिंग स्टेशन और जमीन के नीचे बने टैंकों की साफ-सफाई, जो कि साल में एक बार होती है।
Delhi water supply alert: दिल्ली के कई इलाकों में 10 और 11 अप्रैल को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके पीछे की वजह है, पंपिंग स्टेशन और जमीन के नीचे बने टैंकों की साफ-सफाई, जो कि साल में एक बार होती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए कई इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि पहले से ही पानी को स्टोर कर लें।
10 और 11 अप्रैल को पानी सप्लाई रहेगी बाधित
दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट में लिखा- “UGR यानी जमीन के नीचे बने पानी के टैंक और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के सालाना साफ-सफाई प्रोग्राम के तहत 10 और 11 अप्रैल को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। ऐसे में यहां रहने वालों को सलाह दी जाती है कि पहले से ही अतिरिक्त पानी का स्टोर कर लें।”
इन इलाकों में आएगी समस्या
इन इलाकों में पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित। 10 अप्रैल को मंगोलपुर कलां गांव, मुबारकपुर गांव और कराला गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 11 अप्रैल को मुबारकपुर में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी।
की जाएगी साफ-सफाई
अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रक्रिया हर साल नियमित रूप से की जाती है, ताकि पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखा जा सके और सप्लाई सिस्टम सुचारु रूप से चलता रहे। इस दौरान पानी के टैंकों और पंपिंग सिस्टम की सफाई की जाती है, जिससे पाइपलाइन में जमा गंदगी और अशुद्धियां हटाई जा सकें।
अस्थाई रूप से बाधित रहेगी
हालांकि, इस जरूरी रखरखाव कार्य के चलते कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी या पानी का दबाव कम हो सकता है। विभाग ने प्रभावित इलाकों की विस्तृत सूची जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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