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Water Alert: दिल्ली के इन इलाकों में 10-11 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, कर लें स्टोर

Apr 09, 2026 04:48 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi water supply alert: दिल्ली के कई इलाकों में 10 और 11 अप्रैल को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके पीछे की वजह है, पंपिंग स्टेशन और जमीन के नीचे बने टैंकों की साफ-सफाई, जो कि साल में एक बार होती है।

Water Alert: दिल्ली के इन इलाकों में 10-11 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, कर लें स्टोर

Delhi water supply alert: दिल्ली के कई इलाकों में 10 और 11 अप्रैल को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके पीछे की वजह है, पंपिंग स्टेशन और जमीन के नीचे बने टैंकों की साफ-सफाई, जो कि साल में एक बार होती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए कई इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि पहले से ही पानी को स्टोर कर लें।

10 और 11 अप्रैल को पानी सप्लाई रहेगी बाधित

दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट में लिखा- “UGR यानी जमीन के नीचे बने पानी के टैंक और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के सालाना साफ-सफाई प्रोग्राम के तहत 10 और 11 अप्रैल को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। ऐसे में यहां रहने वालों को सलाह दी जाती है कि पहले से ही अतिरिक्त पानी का स्टोर कर लें।”

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इन इलाकों में आएगी समस्या

इन इलाकों में पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित। 10 अप्रैल को मंगोलपुर कलां गांव, मुबारकपुर गांव और कराला गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 11 अप्रैल को मुबारकपुर में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी।

की जाएगी साफ-सफाई

अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रक्रिया हर साल नियमित रूप से की जाती है, ताकि पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखा जा सके और सप्लाई सिस्टम सुचारु रूप से चलता रहे। इस दौरान पानी के टैंकों और पंपिंग सिस्टम की सफाई की जाती है, जिससे पाइपलाइन में जमा गंदगी और अशुद्धियां हटाई जा सकें।

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अस्थाई रूप से बाधित रहेगी

हालांकि, इस जरूरी रखरखाव कार्य के चलते कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी या पानी का दबाव कम हो सकता है। विभाग ने प्रभावित इलाकों की विस्तृत सूची जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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