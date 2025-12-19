Hindustan Hindi News
delhi water supply affected in many areas 20 and 21 december
अलर्ट! दिल्ली में 2 दिन तक एक दर्जन से अधिक इलाकों में पानी की रहेगी दिक्कत

अलर्ट! दिल्ली में 2 दिन तक एक दर्जन से अधिक इलाकों में पानी की रहेगी दिक्कत

संक्षेप:

दिल्ली में एक दर्जन से अधिक इलाकों में 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। पानी की मुख्य लाइन पर इंटरकनेक्शन की वजह से दिल्ली कैंट, सागरपुर, आरके पुरम, वसंत विहार समेत कई प्रमुख इलाकों में पानी की बाधित रहने की सूचना दी गई है।

Dec 19, 2025 04:52 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में एक दर्जन से अधिक इलाकों में 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। पानी की मुख्य लाइन पर इंटरकनेक्शन की वजह से दिल्ली कैंट, सागरपुर, आरके पुरम, वसंत विहार समेत कई प्रमुख इलाकों में पानी की बाधित रहने की सूचना दी गई है।

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक्स पर शुक्रवार को एक चेतावनी जारी करत हुए बताया गया कि पालम में नागल फ्लाईओवर के नीचे, पंखा रोड सागरपुर में 1000 मिमी व्यास पाइप लाइन में इंटरकनेक्शन का काम किया जाएगा। इसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी या फिर पानी कम प्रेशर से आएगा।

जल बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इन इलाकों में वाटर टैंकर से पानी की आपूर्ति रहेगी। यदि आप टैंकर मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी मांग करनी होगी।

इन इलाकों में रहेगी दिक्कत

दिल्ली कैंट

सागरपुर

डाबरी

दुर्गा पार्क

एनडीएमसी एरिया

आरके पुरम

मोती बाग

नानकपुरा

वसंत विहार

वसंत एनक्लेव

शांति निकेतन

वेस्टेंड कॉलोनी

एम्स

सफदरजंग हॉस्पिटल और आसपास के इलाके

दिल्ली जल बोर्ड
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi Jal Board
