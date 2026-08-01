काम की बात: दिल्ली की प्यास होगी दूर, हरियाणा से सीधे पहुंचेगा पानी; पाइपलाइन बिछाएगी सरकार
दिल्ली में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रही है। करीब 7000 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके जरिए मुनक नहर से सीधे पानी दिल्ली पहुंचाया जाएगा। इससे लीकेज एवं चोरी की घटनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी और दिल्ली को हरियाणा से छोड़ा गया पूरा पानी मिलेगा।
दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने मुनक नहर से आने वाले पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इससे मुनक नहर से होने वाली लीकेज एवं चोरी की घटनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और दिल्ली को हरियाणा से छोड़ा गया पूरा पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पाइपलाइन हरियाणा सरकार की ओर से बिछाई जाएगी, जबकि इसका खर्च दिल्ली सरकार की ओर से उठाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए मुनक नहर प्रमुख स्रोत है। यहां से कच्चा पानी सीधे हैदरपुर जलशोधन संयंत्र में आता है और वहां से उसे शोधित कर लोगों के घरों में भेजा जाता है। इस पानी की आपूर्ति उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, बाहरी एवं दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों तक होती है।
40 फीसदी तक चोरी और बर्बादी
मुनक नहर से प्रतिदिन लगभग 700 क्यूसेक पानी हरियाणा से दिल्ली भेजा जाता है, लेकिन कई बार लीकेज होने के चलते पानी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं कई जगहों पर लोग रास्ते में पानी के टैंकर भरकर यहां से पानी ले जाते हैं। कई बार पानी चोरी और बर्बादी की मात्रा 30 से 40 फीसदी तक पहुंच जाती है। इसके चलते दिल्ली के विभिन्न इलाकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि मुनक नहर से आने वाले पानी को पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाए।
7000 करोड़ की लागत आने की संभावना
मुनक नहर 102 किलोमीटर लंबा पानी का चैनल है, जिसका 17 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुनक नहर की भूमि हरियाणा सरकार के पास है। इसलिए यह तय किया गया है कि हरियाणा सरकार ही पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करेगी। दिल्ली सरकार इसके लिए फंड उपलब्ध कराएगी। सूत्रों का कहना है कि इस कार्य में लगभग सात हजार करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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