दिल्ली की एक तिहाई पानी की पाइपलाइन 30 साल पुरानी, जल मंत्री ने विधानसभा को क्या-क्या बताया

संक्षेप: विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने ये समस्याएं पैदा नहीं कीं, बल्कि हमें विरासत में मिली हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि समाधान पेश कर रहे हैं।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि दिल्ली सरकार ने लगभग 7900 किलोमीटर लंबी 20 से 30 साल पुरानी पाइपलाइनों की पहचान की है। इन्हें अगले दो-तीन वर्षों में बदला जाएगा ताकि दिल्ली में लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय द्वारा उठाए गए सवालों और मांगों का जवाब देते हुए वर्मा ने कहा कि पिछले 11 महीनों में दिल्ली सरकार ने 7212 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है।वर्मा ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हम दिल्ली के हर घर में स्वच्छ और निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

5200 KM से अधिक पाइपलाइन 30 साल से ज्यादा पुरानी जल मंत्री ने सदन को बताया कि दिल्ली के 16000 किलोमीटर लंबे जल पाइपलाइन नेटवर्क में से 5200 किलोमीटर (32.5%) से अधिक पाइपलाइन 30 साल से अधिक पुरानी हैं और लगभग 2700 किलोमीटर पाइपलाइन 20 साल पुरानी हैं। इस वजह से बार-बार रिसाव, पाइपलाइन फटने, प्रदूषण का खतरा और पानी के नुकसान की समस्याएं हो रही हैं। वर्मा ने कहा कि हमने ये समस्याएं पैदा नहीं कीं, बल्कि हमें विरासत में मिली हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि समाधान पेश कर रहे हैं।

यूपी और हरियाणा से कच्चा पानी लेने की कोशिश वर्मा ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कच्चा पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बदले में उन्हें सिंचाई के लिए ट्रीटेड वाटर मुहैया कराएंगे। इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजधानी की कुल जल आपूर्ति में प्रतिदिन 3 करोड़ गैलन (एमजीडी) पानी की वृद्धि हो सकती है। मंत्री ने विधानसभा को बताया कि चंद्रावल और वजीराबाद जल सुधार परियोजनाओं का प्रस्ताव 2011 में ही रखा गया था। पिछली सरकार के कार्यकाल में अनिर्णय, बार-बार टेंडर रद्द होने और वित्तपोषण एजेंसियों के साथ विवादों के कारण सालों तक अटकी रहीं।

2 परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर के वाटर सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से चंद्रावल और वजीराबाद की दो प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया है। 2406 करोड़ रुपए की लागत वाली चंद्रावल परियोजना में 1044 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और 21 भूमिगत जलाशय बनाए जा रहे हैं। इससे 9 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की गई 3715 करोड़ रुपए की वजीराबाद परियोजना में 1697 किलोमीटर नई पाइपलाइन और 14 भूमिगत जलाशय शामिल हैं। यह 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है।

मानिक नहर के लिए योजना शुरू जल मंत्री ने यह भी कहा कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए टूटी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मानिक नहर से होने वाला पानी का नुकसान अगले दो वर्षों में घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा। हमने इसके लिए एक योजना शुरू कर दी है। इससे दिल्ली के हर घर को 24 घंटे पानी की सप्लाई करने के हमारे वादे को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ 113 एमजीडी जल बंटवारे की परियोजना को भी पुनर्जीवित कर रही है।