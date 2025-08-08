Delhi Water Minister Parvesh Verma says DJB to crack down on illegal borewells दिल्ली में अवैध बोरवेल वालों की खैर नहीं, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया क्या करने वाला है DJB, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में अवैध बोरवेल वालों की खैर नहीं, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया क्या करने वाला है DJB

वर्मा ने कहा, 'हम हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, बोरवेल को खोदने की अनुमति नियमन के तहत ही जानी चाहिए। ऐसे में उन्हें नियमित करने के लिए हमारी सरकार एक नीति बना रही है।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 08:39 PM
दिल्ली सरकार जल्द ही शहर में मौजूद अवैध बोरवेलों के खिलाफ एक अभियान छेड़ने वाली है, और इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने खास तैयारी करते हुए एक प्रवर्तन दल (एनफोर्स टीम) का गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में दी। वर्मा ने अवैध बोरवेल को एक गंभीर समस्या बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सभी अवैध बोरवेलों को अचानक बंद करने से जल आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। साथ ही पिछली AAP सरकार पर ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से 6 प्रतिशत कमीशन की मांग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसी वजह से ADB ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था।

डीजेबी द्वारा गठित की जा रही नई प्रवर्तन टीमों को लेकर जल मंत्री ने कहा कि ये टीमें उन होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी जो या तो भूजल पर निर्भर हैं या डीजेबी जल कनेक्शन लिए बिना टैंकरों से पानी खरीदते हैं। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए वर्मा ने कहा, 'हम हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, बोरवेल को खोदने की अनुमति नियमन के तहत ही जानी चाहिए। ऐसे में उन्हें नियमित करने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। अचानक सभी बोरवेल को जब्त करने से कई समस्याएं पैदा होंगी।'

वर्मा ने यह घोषणा भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में गिरते भूजल स्तर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद की। इस दौरान विपक्ष की नेता आतिशी पर निशाना साधते हुए जल मंत्री ने आगे कहा, 'दिल्ली की पिछली सरकार बिना किसी योजना और दूरदर्शिता के अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनों का काम कर रही थी।' वर्मा ने बताया कि, AAP सरकार द्वारा संगम विहार इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन कई लीकेज के कारण उसे चालू नहीं किया जा सका।

वर्मा ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, 'नई लाइन पर 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, लीकेज को बंद करने के लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए की मांग की गई। पाइपलाइनें बिछाई गईं ताकि दरें बढ़ाई जा सकें, लेकिन नेटवर्क को मुख्य आपूर्ति से नहीं जोड़ा गया।' वर्मा के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में पानी की हानि 30 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने कहा, 'सरकार में आने के बाद से हमने एक ऐप लॉन्च किया है, जीपीएस लगे पानी के टैंकर और बेहतर सुविधाओं के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। अगर हम पानी की हानि को 40 प्रतिशत से घटाकर 10-15 प्रतिशत कर दें, तो आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।'

प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि वजीराबाद जलापूर्ति सुधार परियोजना को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया गया है, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ADB से 6% कमीशन की मांग की थी। इसी भ्रष्टाचार की वजह से ADB ने दिल्ली में काम करना ही बंद कर दिया था, हालांकि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर ही ADB ने खुद आगे होकर काम के लिए हमसे संपर्क किया और काम शुरू हो गया। क्योंकि उन्हें पता था कि काम आगे बढ़ेगा और भुगतान होगा। हालांकि वर्मा ने जब यह बात कही तब आतिशी ने विधानसभा में वर्मा की टिप्पणी का विरोध किया।