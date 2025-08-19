Delhi Water Crisis One in Three Relies on Private Suppliers Struggles with Erratic Tankers हर तीन में से एक दिल्लीवाला पानी के लिए टैंकर पर निर्भर, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
हर तीन में से एक दिल्लीवाला पानी के लिए टैंकर पर निर्भर, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

राजधानी दिल्ली की बस्तियों में किए गए सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर तीन में से एक नागरिक पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है। लोग निजी सप्लायर्स से पानी खरीदने को मजबूर हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 10:23 AM
दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में पानी की किल्लत ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल रखा है। ग्रीनपीस इंडिया की ताजा रिपोर्ट 'वाटर एक्सेस ऑडिट: गैप्स, कॉस्ट्स एंड बियॉन्ड' ने राजधानी के 12 अनौपचारिक बस्तियों में किए गए सर्वे के आधार पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 500 से ज्यादा परिवारों से बातचीत के बाद पता चला कि हर तीसरा दिल्लीवाला निजी पानी सप्लायर्स पर निर्भर है, जबकि लगभग इतने ही लोग दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के टैंकरों का सहारा लेते हैं, जो हफ्ते में मुश्किल से एक-दो बार ही पहुंचते हैं।

पानी के लिए करनी पड़ती है जेब ढीली

सर्वे में शामिल बस्तियों जैसे शकुरपुर बस्ती, सावदा घेवरा, दया बस्ती, चुन्ना भट्टी, खजान बस्ती, बीआईडब्ल्यू कॉलोनी, सीमापुरी, सुंदर नगरी, लोहार बस्ती, संजय विहार (वेस्ट पिकर्स बस्ती), रघुबीर नगर जेजे कॉलोनी और कुसुमपुर पहाड़ी में रहने वाले परिवारों की मासिक आय 6 हजार रुपये से 10 हजार के बीच है। इनमें से कई परिवार अपनी आय का 15% हिस्सा पानी खरीदने में खर्च कर देते हैं। इसके लिए उन्हें खाने, दवाइयों या बच्चों की पढ़ाई पर कटौती करनी पड़ती है। ग्रीनपीस इंडिया की कैंपेनर वैशाली उपाध्याय कहती हैं, “पानी एक बुनियादी हक है, लेकिन इन परिवारों के लिए ये रोज का संकट है। गर्मियों और लू के दौरान हालात और बदतर हो जाते हैं, जब लोगों को पानी और खाना, स्कूल फीस या दवा में से किसी एक को चुनना पड़ता है।”

निजी सप्लायर्स और टैंकरों पर निर्भरता

रिपोर्ट के मुताबिक, 34% लोग निजी सप्लायर्स से पानी खरीदते हैं, जो प्रति गैलन 15 से 30 रुपये तक वसूलते हैं। 29% लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों पर निर्भर हैं, जो अनियमित हैं। 21% लोग वाटर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, 14% सबमर्सिबल पंप्स पर निर्भर हैं और 2% पड़ोसियों से पानी उधार लेते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर सेवाएं अविश्वसनीय हैं। दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2025 में 3 हजार वाटर ATM लगाने का वादा किया था, लेकिन जून तक सिर्फ 20 ही लगाए गए और सर्वे वाली बस्तियों में तो एक भी नहीं।

गर्मियों में पानी की किल्लत

80% लोगों ने बताया कि मार्च से जुलाई के बीच पानी की कमी आम बात है। कई परिवार हर महीने 500 से 1500 रुपये तक पानी पर खर्च करते हैं, जो उनकी तंगहाली को और बढ़ाता है। सावदा घेवरा और शकुरपुर जैसी बस्तियों में, जहां वाटर ATM मौजूद हैं, वहां भी एक तिहाई लोग शिकायत करते हैं कि मशीनें अक्सर खराब रहती हैं या पानी की सप्लाई अनियमित है। सर्वे टीम के सदस्य अंकित राणा कहते हैं, 'लोगों को या तो लंबी दूरी चलकर पानी लाना पड़ता है या महंगे दामों पर असुरक्षित पानी खरीदना पड़ता है। टैंकर मुश्किल से आते हैं और ATM या तो खराब हैं या ज्यादा पैसे वसूलते हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, उनके लिए बुनियादी ढांचा नाकाम साबित हो रहा है। साफ और सस्ता पानी कोई सौभाग्य नहीं, बल्कि जरूरत है।'

रिपोर्ट में सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है। सुझाव है कि 3000 वाटर ATM के वादे को न सिर्फ पूरा किया जाए, बल्कि इसे 2026 तक 5000 तक बढ़ाया जाए। साथ ही, इन ATM को सार्वजनिक और आवासीय इलाकों में 24 घंटे उपलब्ध कराया जाए।