दिल्ली में बाढ़ के बाद अब पीने के पानी का संकट, इस नहर के बंद होने से बढ़ी परेशानी

गंगा में अत्यधिक सिल्ट के कारण हरिद्वार से निकली गंगनहर को बंद कर दिया गया है, जिससे सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधन संयंत्रों को पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे दिल्ली में जल संकट का खतरा बढ़ गया है।

गंगा में सिल्ट बढ़ने की वजह से हरिद्वार से निकली गंगनहर को बंद कर दिया गया है। यही गंगनहर दिल्ली के दो जल शोधन संयंत्रों सोनिया विहार और भागीरथी को पानी की आपूर्ति करती है। गंगनहर में पानी ज्यादा दिन तक बंद रहा तो दिल्ली में परेशानी बढ़ सकती है।

दिल्ली में पानी आपूर्ति के लिए गाजियाबाद के मुरादनगर में रेग्यूलेटर बनाया गया है। यहां से दिल्ली तक दो पाइप लाइन बिछाई गई है। इनके जरिए 1128 एमएलडी पानी की आपूर्ति दिल्ली को की जाती है। इस पानी से दिल्ली की करीब 35 लाख की आबादी की जरूरतों को पूरा किया जाता है। गंगा के पानी में सिल्ट बढ़ जाने के कारण दो तीन दिन पहले गंगनहर को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी गंगनहर में स्टोर पानी से दिल्ली की आपूर्ति चल रही है, लेकिन प्लांट में पानी की मात्रा कम हो गई है। अगर गंगनहर में पानी की आपूर्ति अभी कुछ दिन और बंद रही तो दिल्ली में इसका व्यापक असर दिखना शुरू हो सकता है।

यूपी जल निगम के अधिकारी ने बताया कि गंगा में सिल्ट बढ़ने की वजह से गंगनहर को बंद कर दिया गया है। इस कारण गंगनहर से दिल्ली को होने वाली गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित है। सिल्ट कम होने के बाद गंगनहर को दोबारा चालू किया जाएगा।

यमुना से पूर्ति की जाएगी जल बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि गंगाजल को शोधित करने वाले दोनों प्लांट में अभी पानी मिल रहा है। अगर इन दोनों प्लांट में पानी की कमी हुई तो यमुना के पानी से इसकी पूर्ति की जाएगी। यमुना से वजीराबाद, हैदरपुर, द्वारका, नांगलोई समेत अन्य प्लांट को पर्याप्त पानी मिल रहा है। प्लांट क्षमता से ज्यादा पानी आपूर्ति कर रहे हैं।