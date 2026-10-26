काम की बात: दिल्ली में पानी उपभोक्ताओं का होगा ई-केवाईसी, घर-घर जाकर होगा सत्यापन
दिल्ली में 26 लाख उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी किया जाएगा। इसमें मीटर, फोन नंबर और जीपीएस लोकेशन अपडेट होगी ताकि पानी के बिल सही समय पर मिल सकें। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में जल बोर्ड के पानी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन होगा। यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के 26 लाख से अधिक जल उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन करेगा। इसके लिए 6 महीने तक घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जल कनेक्शन, संपत्ति का पता, मोबाइल नंबर और मीटर की स्थिति अपडेट की जाएगी।
26 लाख से अधिक का ई-केवाईसी
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जल बोर्ड शहर में 26 लाख से अधिक जल उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन करेगा। इसके लिए छह महीने तक घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा।
डोर-टू-डोर सर्वे में क्या-क्या होगा?
अधिकारियों ने बताया कि डोर-टू-डोर सर्वे में टीम की ओर से जीपीएस टैगिंग और मीटर की लाइव फोटो भी ली जाएगी ताकि बिलिंग में गलतियां कम हों और गलत या देरी से बिल मिलने की शिकायतें दूर हो सकें। इस दौरान जल कनेक्शन, संपत्ति का पता, मोबाइल नंबर और मीटर की स्थिति की जानकारी अपडेट की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क रखी गई है।
उपभोक्ताओं को सलाह
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से बिलिंग में गलतियां कम करने और गलत या देरी से मिलने वाले बिलों की शिकायतों के समाधान में मदद मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि ई-केवाईसी पूरी तरह मुफ्त है। उपभोक्ता सर्वेयर का पहचान पत्र जरूर जांचें और किसी को ओटीपी या मूल दस्तावेज न दें। जल बोर्ड के उपभोक्ता सहायता के लिए हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क कर सकते हैं।
पानी की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर
इस बीच दिल्ली जल बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि मेंटिनेंस के काम के लिए ऊपरी गंगा नहर के 8 नवंबर तक बंद रहने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के सभी इलाकों में पेयजल की आपूर्ति जारी रहेगी। बता दें कि गंगा नहर से दिल्ली जल बोर्ड के दो संयंत्रों सोनिया विहार और भागीरथी को गंगा का पानी मिलता है। इस पानी को साफ कर इसकी सप्लाई की जाती है।
बदल सकता है पानी का स्वाद लेकिन गुणवत्ता नहीं होगी प्रभावित
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि 8 नवंबर तक सभी संबंधित इलाकों में बिना किसी रुकावट के पानी मिलता रहेगा। हालांकि, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों और एनडीएमसी क्षेत्रों में पानी के स्वाद या खनिजों में थोड़ा बदलाव लग सकता है। हालांकि पानी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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