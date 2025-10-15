Hindustan Hindi News
एक हजार रुपये में पानी कनेक्शन, बिल पर माफी योजना; दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का तोहफा!

संक्षेप: दिल्ली में आज से पानी के बिलों पर देरी शुल्क (LPSC) माफी योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत 31 जनवरी तक बिल चुकाने पर 100% सरचार्ज माफ होगा, साथ ही अवैध कनेक्शन को भी कम शुल्क में वैध किया जा सकेगा।

Wed, 15 Oct 2025 05:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में पानी के बिलों में देरी शुल्क (एलपीएससी) की माफी योजना बुधवार से शुरू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

इसके साथ ही पानी के घरेलू अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए 25 हजार की जगह केवल एक हजार रुपये देने होंगे। व्यवसायिक कनेक्शन के लिए 61 हजार की जगह पांच हजार रुपये लिए जाएंगे। माफी योजना के तहत आगामी 31 जनवरी तक पानी का बिल जमा करने पर देरी शुल्क 100 फीसदी माफ होगा। वहीं एक फरवरी से 31 मार्च के बीच पानी का बिल चुकाने पर देरी शुल्क में 70 फीसदी की माफी मिलेगी।

ब्याज पड़ रहा था भारी

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली में पानी के ज्यादा बिल आने से लोग परेशान थे। उसका एक कारण जल बोर्ड का भारी ब्याज है। ब्याज पर ब्याज लगकर वह साल का लगभग 80 फीसदी ब्याज हो जाता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली के 55 लाख मीटर लगे हैं जबकि पानी के 29 लाख ग्राहक हैं। वैध कनेक्शन देकर इस संख्या को बढ़ाया जाएगा।

किश्त में भर सकेंगे

प्रवेश वर्मा ने बताया कि कोई भी अपना पानी का बिल न केवल जल बोर्ड कार्यालय में बल्कि ऑनलाइन भी भर सकता है। वेबसाइट पर उसके बिल से देरी शुल्क हटाकर बची हुई राशि जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि आगामी 31 जनवरी तक उपभोक्ता किश्तों में भी यह राशि जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई माध्यमों से लोगों के लिए इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि वह इसका लाभ उठा सकें।

यमुना की सफाई का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष यमुना की सफाई के लिए काफी काम किया है। प्रयास है कि छठ पूजा के दौरान यमुना में लोगों को झाग न दिखाई दे। इसके लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यमुना किनारे कई जगहों पर भव्य तरीके से पर्व मनाया जाएगा।

योजना की विशेषताएं

  • घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 31 जनवरी 2026 तक 100% माफी।
  • घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं केलिए एक फरवरी से 31 मार्च तक बिल चुकाने पर देरी शुल्क में 70 फीसदी की माफी।
  • माफी केवल सरचार्ज पर होगी, मूल बिल की राशि पर नहीं।
  • कुल 87,589 करोड़ रुपये के बकाए में से 80,463 करोड़ (91 फीसदी राशि) रुपये केवल देरी शुल्क है।
  • देरी शुल्क का ब्याज पांच फीसदी से घटाकर दो फीसदी किया गया है।