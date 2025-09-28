delhi waste to energy plants bawana ghazipur clean city दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने को लगेंगे 2 नए प्लांट, बवाना और गाजीपुर में जगह तय, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने को लगेंगे 2 नए प्लांट, बवाना और गाजीपुर में जगह तय

राजधानी दिल्ली में तीनों लैंडफिल साइटों पर वर्षों से मौजूद कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कई योजनाएं तैयार की हैं। इसके मद्देनजर अगले दो वर्षों में निगम प्रशासन दिल्ली में दो नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करेगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राहुल मानवSun, 28 Sep 2025 05:45 AM
राजधानी दिल्ली में तीनों लैंडफिल साइटों पर वर्षों से मौजूद कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कई योजनाएं तैयार की हैं। इसके मद्देनजर अगले दो वर्षों में निगम प्रशासन दिल्ली में दो नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करेगा। यह दोनों प्लांट बवाना और गाजीपुर में लगाए जाएंगे। इनके तैयार होने से निगम के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की संख्या चार से बढ़कर छह हो जाएगी। इससे बिजली उत्पादन की क्षमता भी 84 से बढ़ाकर 212 मेगावाट हो जाएगी। साथ ही दिल्ली में हर दिन उत्पन्न होने वाले 11 से 12 हजार मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

निगम के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में अभी ओखला, नरेला-बवाना, गाजीपुर और तहखंड में कुल चार वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट मौजूद हैं। इन चारों प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इन प्लांटों से अभी 84 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इन चारों वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में एक हजार मीट्रिक टन कूड़े को संसाधित करने की क्षमता बढ़ने के बाद 84 मेगावाट से बढ़कर 148 मेगावाट तक हर दिन बिजली उत्पादित होगी।

मिल चुकी है स्वीकृति : अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा चार वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की क्षमता को डेढ़ वर्ष में बढ़ाने की योजना बनाई गई है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) से ओखला और तहखंड के प्लांट की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है। अन्य प्लांट के लिए भी आयोग से बातचीत कर रहे हैं।

ये बदलाव होगा : निगम अधिकारियों के अनुसार, ओखला प्लांट की क्षमता को हर दिन 1950 से बढ़ाकर 3 हजार मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे हर दिन 40 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वहीं, नरेला-बवाना में स्थित प्लांट की क्षमता को हर दिन 2 से बढ़ाकर 3 हजार मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे हर दिन 40 मेगावाट बिजली पैदा होगी। गाजीपुर प्लांट की क्षमता को हर दिन 1300 से बढ़ाकर 2300 मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे 28 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

इन स्थानों पर बनेंगे

1. बवाना में 15 एकड़ जमीन पर प्लांट का निर्माण होगा। इसके जरिए हर दिन 3 हजार मीट्रिक टन कूड़े को संशोधित किया जा सकेगा। इसे 2026 के अंत तक तैयार करने की योजना है। इससे हर दिन 40 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकेगा।

2. गाजीपुर में 10 एकड़ में एक और प्लांट बनेगा। इसकी क्षमता हर दिन 2 हजार मीट्रिक टन कूड़े की होगी। इसे वर्ष 2027 के अंत तक तैयार किया जाएगा। इसके बनने से हर दिन 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

नए बायोगैस-सीएनजी प्लांट भी तैयार होंगे

निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने बताया कि नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने के साथ निगम नए बायोगैस-सीएनजी प्लांट को भी स्थापित कर रहा है। इस वर्ष नंगली डेयरी, घोघा डेयरी में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी)-सीएनजी प्लांट शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली में ऐसे और प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। आईजीएल गाजीपुर और ओखला में ऐसे ही प्लांट लगाएगा।