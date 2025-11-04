दिल्ली अक्टूबर में देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर, NCR के 8 शहर टॉप 10 में शामिल

संक्षेप: ये रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर है। इसकी मंथली एयर क्वालिटी स्नैपशॉट के मुताबिक, हरियाणा का एक शहर सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है।

देश में पलूशन के स्तर को बताने वाली एक स्टडी के मुताबिक, दिल्ली अक्टूबर में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर रहा है। राजधानी, गाजियाबाद और नोएडा से पीछे है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा मंगलवार को जारी मंथली एयर क्वालिटी स्नैपशॉट के अनुसार, हरियाणा के रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा। यहां PM2.5 का मासिक औसत कंसंट्रेशन 123 µg/m³ दर्ज किया गया।

यह स्नैपशॉट कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) डेटा पर आधारित है। यह डाटा भारत की एयर क्वालिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है।

सितंबर से 3 गुना ज्यादा निकला पलूशन का स्तर एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस डाटा से पता चला कि देश भर में एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट आई है। इसमें इंडो-गंगेटिक प्लेन (IGP), खासकर नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। दिल्ली में अक्टूबर में PM2.5 का औसत कंसंट्रेशन 107 µg/m³ दर्ज किया गया, जो सितंबर के औसत 36 µg/m³ से तीन गुना ज्यादा है।

स्टडी में बताया गया है कि अक्टूबर में दिल्ली में PM2.5 के स्तर में पराली जलाने का योगदान "6 प्रतिशत से भी कम" है। इसके बावजूद, यह तेजी से बढ़ोतरी साल भर होने वाले एमिशन के असर और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) जैसे छोटे मौसमी उपायों से परे लंबे समय के समाधानों की जरूरत को दिखाती है।

टॉप 10 में 8 शहर दिल्ली एनसीआर के निकले धारूहेड़ा, जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर था, उसने अक्टूबर में 77% दिनों में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड (NAAQS) की लिमिट को पार कर लिया। यहां दो 'बहुत खराब' दिन और नौ 'खराब' दिन भी देखे गए।

धारूहेड़ा के बाद, सबसे प्रदूषित शहर रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़, दिल्ली, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गुड़गांव थे। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चार-चार शहर शामिल थे, ये सभी NCR में हैं।