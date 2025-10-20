Hindustan Hindi News
Delhi wakes up to toxic air on Diwali morning 38 monitoring stations AQI very poor
दिवाली की सुबह 'जहरीली' हवा से जगी दिल्ली; 38 निगरानी स्टेशनों का AQI 'बहुत खराब'

दिवाली की सुबह ‘जहरीली’ हवा से जगी दिल्ली; 38 निगरानी स्टेशनों का AQI ‘बहुत खराब’

राजधानी दिल्ली में दिवाली की सुबह धुंध की चादर छाने से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के आंकड़े को पार कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में सुबह 9 बजे औसत एक्यूआई 339 दर्ज किया गया।  

Mon, 20 Oct 2025 10:41 AM
राजधानी दिल्ली में दिवाली की सुबह धुंध की चादर छाने से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के आंकड़े को पार कर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में सुबह 9 बजे औसत एक्यूआई 339 दर्ज किया गया। लगभग 38 निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में वायु गुणवत्ता का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया।

आनंद विहार में एक्यूआई 414 और वजीरपुर में 412 दर्ज किया गया, दोनों ही केंद्रों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही। बवाना (369), पूसा (371), और अशोक विहार (394) सहित कई अन्य स्थानों में भी वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" दर्ज की गई, जबकि श्री अरबिंदो मार्ग (165) और डीटीयू (198) जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी बेहतर रही।

दिल्ली में आज सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।मौसम विभाग ने सुबह कोहरा और बाद में आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू

वहीं दिन-प्रतिदिन बिगड़ती आबोहवा को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों में आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ने की चेतावनी दी गई थी।

पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी। इन शर्तों के तहत, दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी।

गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच AQI को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है।

