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दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे मिला वेटर का सड़ा-गला शव, जांच में जुटी पुलिस

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक फ्लाइओर के नीचे शख्स का सड़ा गला शव मिला है। शख्स पेशे से वेटर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे मिला वेटर का सड़ा-गला शव, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सोमवार को एक वेटर का शव बुरी तरह सड़े गले हालत में बरामद हुआ है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक की पहचान चांद बाग निवासी 40 साल के अजहरुद्दीन के रूप में हुई है। क्राइम और एफएसएल की टीमों को भी मौके की जांच के लिए बुलाया गया। मौके से मिले सुरागों और छानबीन के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5:05 बजे पीसीआर कॉल के जरिए मामले की सूचना मिली। बताया कि खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के पास फ्लाईओवर के नीचे स्थित जंगली इलाके में एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को एक पुरुष का सड़ा गला शव जमीन पर पड़ा मिला। शव का करीब आधा हिस्सा बुरी तरह सड़ चुका है। स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकि टीम की मदद से छानबीन के बाद शव की शिनाख्त अजहरुद्दीन के रूप में की गई है।

जांच में क्या पता चला?

पुलिस की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि अजहरुद्दीन पेशे से एक वेटर के तौर पर काम करता था। शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत कुछ दिन पहले हुई होगी और शव यहां पड़ा रहा।

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फिलहाल पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीमों ने भी मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस ने मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत के सटीक कारणों और मौत के समय का साफ पता लगाने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही हत्या का यह पूरा मामला साफ हो सकेगा।

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फिलहाल वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस मृतक के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है ताकि उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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