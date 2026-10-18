काम की बात: क्या SIR में वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? जानें अब Form 6 भरना होगा या Form 8
अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो अब क्या करना होगा? क्या नाम दोबारा जुड़वाने के लिए Form 6 भरना पड़ेगा, जबकि यह नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है? या फिर Form 8 से काम चल जाएगा।
अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो अब क्या करना होगा? क्या नाम दोबारा जुड़वाने के लिए Form 6 भरना पड़ेगा, जबकि यह नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है? दिल्ली में ऐसे ही दो मतदाताओं के मामले में चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि वे Form 6 भरकर अपनी शिकायत का समाधान मांग सकते हैं। कोर्ट ने भी इस मामले में याचिका बंद करते हुए कहा कि Form 6 भरने को लेकर एक याचिकाकर्ता की आशंका गलत थी।
पता बदलने के कारण वोटर लिस्ट से कट गया नाम
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दोनों याचिकाकर्ताओं के नाम दिल्ली में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। उनका कहना था कि वे अपने पुराने पते से दूसरी जगह चले गए थे। इस कारण वे गिनती फॉर्म नहीं भर सके और उनके नाम मतदाता सूची से कट गए। दोनों ने चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसके तहत SIR के दौरान गिनती नहीं हो पाने पर मौजूदा मतदाताओं के नाम हटने के बाद उन्हें दोबारा शामिल कराने का रास्ता अपनाना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उनके नाम बहाल किए जाएं और नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भरने के बजाय Form 8 के जरिए नाम में सुधार और उसे दूसरे पते पर ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए।
Form 6 भरने पर झूठी घोषणा का डर क्यों?
चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मतदाता मतदाता रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत Form 6 जमा करके अपनी शिकायत का समाधान मांग सकते हैं। आयोग के वकील के अनुसार, इस काम से जुड़े अधिकारी उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया।
दरअसल, Form 6 मतदाता सूची में पहली बार नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित आवेदन है। इसमें आवेदक को अपनी निजी जानकारी देने के साथ यह घोषणा भी करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है। गलत घोषणा करने पर सख्त एक्शन भी हो सकता है। इसी वजह से एक याचिकाकर्ता को डर था कि Form 6 भरने पर उस पर गलत घोषणा करने का आरोप लग सकता है।
इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की आशंका गलत थी, क्योंकि Form 6 भरने का सुझाव चुनाव आयोग के स्थायी वकील ने इससे जुड़े अधिकारी के निर्देश पर दिया था। अदालत ने कहा कि इस टिप्पणी के साथ याचिका की कार्यवाही बंद की जाती है। याचिकाकर्ता चाहें तो Form 6 भर सकते हैं और उनके आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अदालत ने दोनों मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल करने का आदेश नहीं दिया। उसने उन्हें Form 6 के जरिए आवेदन करने का विकल्प दिया है। इस पर नियमों के तहत आगे फैसला किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें