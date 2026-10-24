दिल्ली के SIR में 47.6 लाख वोटर हटाए गए, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख ने फॉर्म भर कहा- जोड़िए हमारा नाम
जिन ढाई लोगों ने फॉर्म 6 भरा है, उनमें नए लोगों के साथ-साथ वे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे। इन सभी आवेदनों का निपटारा 30 नवंबर तक कर दिया जाएगा और 4 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
दिल्ली में 31 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हटाए गए नामों की संख्या और नाम जुड़वाने का आवेदन करने वालों की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच ढाई लाख लोगों ने फॉर्म 6 वाले आवेदन किए हैं जो हटाए गए नामों का केवल 5.27 फीसदी हिस्सा है। एसआईआर के दौरान 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 4.76 मिलियन (47.6 लाख) नाम हटा दिए गए थे। जिन लोगों ने फॉर्म 6 यानी नाम जुड़वाने का आवेदन किया है , उनमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी दिल्ली से और सबसे छोटा हिस्सा नई दिल्ली से आया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ऑफिस की ओर से बताया गया है कि, 22 अक्टूबर तक फॉर्म 6 के कुल 250,754 आवेदन मिले। इनमें से 20 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच, 158,470 लोगों ने आवेदन किए। आवेदन करने वालों में नए वोटर और वे लोग शामिल हैं जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे। है। इसके अलावा, 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले भी 'फॉर्म 6' के 212,400 आवेदन मिले थे।
गड़बड़ी और संदेह वालों मामलों का भी समाधान
सीईओ ऑफिस ने बताया है कि जांच के दौरान 33 लाख लोगों के नाम फ्लैग किए गए थे। ये वे लोग थे जिनका या तो 2002 की वोटर लिस्ट से कोई लिंक नहीं था या उनके डेटा में गड़बड़ी पाई गई थी। इनमें से भी 29.5 लाख मामलों को भी सुलझा लिया गया है। ये नाम अब फाइनल वोटर लिस्ट का हिस्सा रहेंगे। अगर कोई फॉर्म 7 भरकर इन पर आपत्ति दर्ज करता है तो इनकी दोबारा जांच की जाएगी। सीआईओ कार्यालय ने बताया है कि सभी आवेदनों का निपटारा 30 नवंबर तक कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
क्या है फॉर्म 6 आवेदन?
फॉर्म 6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग ने उन लोगों से भी ये फॉर्म भरने की अपील की है जिनमें एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, ताकी वे नाम वापस लिस्ट में जोड़ सकें।
कहां से कितने लोगों ने भरा फॉर्म 6?
दिल्ली के जिन इलाकों से सबसे ज्यादा फॉर्म 6 के आवेदन आए, उनमें तिलक नगर, जनकपुरी, राजौरी गार्डन और विकासपुरी शामिल हैं। यहां से कुल 30, 361 आवेदन मिले। इसके बाद उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी, रोहिणी और मंगोलपुरी में 25925 आवेदन मिले। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर से 24,200 आवेदन मिले। चौथ नंबर पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली है। यहां के ओखला, कालकाजी और तुगलकाबाद से 4153 लोगों ने फॉर्म 6 भरा है। सबसे कम आवेदन नई दिल्ली से आए हैं। इनमें नई दिल्ली और दिल्ली कैंट इलाका शामिल है जहां केवल 4341 लोगों ने आवेदन किए हैं। पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान, मटिया महल, सदर बाज़ार और चांदनी चौक में 10,668 लोगों ने नाम जुड़वाने के आवेदन दिए हैं।
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अदिति शर्मा
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