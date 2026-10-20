दिल्ली में जारी वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के बीच नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के नोटिस पाने वाले वोटर्स के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से तय 12 दस्तावेजों के अलावा दूसरे दस्तावेज देकर भी नोटिस का निस्तारण करा सकेंगे।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से तय 12 दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई दस्तावेज जमा कराकर भी नोटिसों का निस्तारण करा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि अगर उस दस्तावेज से आपत्ति का समाधान हो रहा है और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उससे संतुष्ट हैं तो वह दस्तावेज मान्य होगा। इसके आधार पर नोटिस का निस्तारण हो सकेगा।

इस व्यवस्था से उन मतदाताओं को मदद मिल सकती है, जिन्हें निर्धारित दस्तावेजों की सूची में शामिल कोई प्रमाण जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन उनके पास अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए दूसरे वैध प्रमाण उपलब्ध हैं। हालांकि, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि केवल दस्तावेज प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं होगा। नोटिस में लगी आपत्ति की गंभीरता, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर ईआरओ को संतुष्ट होना जरूरी होगा।

मसलन, अगर किसी मतदाता के पिता के नाम की स्पेलिंग अलग है और पिता का कोई शैक्षिणक या सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं है तो मतदाता की ऐसी आईडी ली जा सकती है जिसमें पिता के नाम की स्पेलिंग सही हो।

अन्य दस्तावेजों के आधार पर नोटिस निस्तारित करने की सुविधा से उन मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जहां निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे प्रमाणों से संबंधित जानकारी की पुष्टि संभव है। इससे दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित मामलों को निपटाने का रास्ता खुल गया है। 25 अक्टूबर को फिर से सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसमें मतदाता अपने नोटिसों का निस्तारण कराने पहुंच सकते हैं।

क्या है नो मैपिंग और तार्किक विसंगति नो मैपिंग : जब मौजूदा मतदाता का विवरण वर्ष 2002 की पुरानी मतदाता सूची से निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिंक नहीं हो पाता, तो ऐसा मामला नो मैपिंग के रूप में सामने आ सकता है।

तार्किक विसंगति : मतदाता के विवरण और पुराने रिकॉर्ड के बीच नाम, उम्र, पारिवारिक संबंध या अन्य जानकारियों में अंतर मिलता है, तो संबंधित मामले की जांच की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों को तार्किक विसंगति मानकर नोटिस जारी किए गए हैं।

ईआरओ की भूमिका अहम नोटिस के निस्तारण में ईआरओ की भूमिका अहम होगी। मतदाता की ओर से जमा कराए गए दस्तावेजों और मामले से जुड़े तथ्यों की ईआरओ जांच करेंगे। उन्हें प्रमाण विश्वसनीय लगते हैं तो वे अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं, अगर प्रस्तुत प्रमाणों से संतुष्टि नहीं होती है, तो मामले में आगे की जांच या निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।