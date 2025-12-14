दिल्ली के इस इलाके की झुग्गी में भड़की आग, 1 बच्चे की मौत, बच्ची गंभीर
दिल्ली के विवेक विहार में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। थाने के पीछे बनी झुग्गी में आग लगने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई तो वहीं 1 अन्य गंभीर रूप से झुलस गया है। एक का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। झुग्गी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती दोनों बच्चों की पहचान परी (बेटी, 4 साल) और अंश (बेटा, 1 साल) के रूप में हुई। ये दोनों अतुल पंडित के बच्चे हैं और राजीव कैंप झिलमिल में रहते हैं। GTB अस्पताल से पुलिस को खबर मिली कि दो बच्चों को जलने के बाद अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण बच्चे झुलसे हैं।
इसके अलावा एक और सूचना मिली कि घायल लड़के अंश (1 साल) की जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। घायल और मृत बच्चों की मां श्रीमती निशा ने बताया कि वह कमरे में खाना बना रही थी और शौचालय जाने के लिए कमरे से बाहर गई थी। दोनों बच्चे बिस्तर पर थे। बिस्तर और गैस चूल्हे के बीच की दूरी लगभग 1.5 फीट थी। जब वह 15 मिनट बाद वापस लौटी, तो उसने देखा कि बिस्तर में आग लग गई थी और दोनों बच्चे झुलस गए थे।