घर में लगे ऐसी में क्यों होता है धमाका? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां
दिल्ली स्थित शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-एक में रविवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर लगे एसी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई।
दिल्ली स्थित शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-एक में रविवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर लगे एसी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इसमें एक बच्चे समेत नौ लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस और दमकल विभाग को रविवार सुबह करीब 3 बजकर 45 मिनट पर चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली। यहां 800 गज के प्लॉट में आगे और पीछे की ओर 400-400 गज के आठ फ्लैट बने हुए हैं। इनमें अलग-अलग आठ परिवार रहते हैं। आग दूसरी मंजिल के पीछे की ओर बने एक फ्लैट में एसी में हुए धमाके से शुरू हुई थी।
दमकल और पुलिस के पहुंचने तक आग ने इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के करीब छह फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच ये जानना जरूरी है कि ऐसी धमाके की स्थिति कब बनती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
हर तीन महीने में एसी की सर्विस जरूरी
अक्सर लोग एसी की सर्विस को लेकर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन ऐक्स्पर्ट्स का मानना है कि एसी की सर्विस अगर हर तीन महीने पर हो, तो इससे होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दरअसल, एसी के फिल्टर पर धूल जम जाने से कम्प्रेशर पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे कम्प्रेशर में धमाके का खतरा बढ़ जाता है। यह कहना है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीबी अरोड़ा का। उनके मुताबिक, इसी तरह इलेक्ट्रिक लीकेज का भी ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा दबाव पर एसी से दुर्घटना की आशंका अधिक होती है।
20 के ऊपर ही चलाएं एसी
गर्मी ज्यादा होने पर भी कई बार लोग ज्यादा ठंकर के लिए 20 डिग्री पर एसी चलाते हैं। लेकिन एक्स्पर्ट्स कहा कहना है कि एसी को 20 से ऊपर ही चलाएं। जल्द कमरा ठंडा करने के लिए 18-19 डिग्री पर एसी न चलाएं।
गैस लीक होने का रखें ध्यान
एसी से गैस लीक होने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस पर लोड ज्यादा पड़ता है। हर 15–20 दिन में फिल्टर की सफाई भी बेहद जरूरी है। ढीली वायरिंग और खराब कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट की आशंका होती है इसे भी चेक कराएं।
साल में एक बार जरूर करें ये काम
ड्रेन पाइप जाम होने पर पानी रिसाव से नुकसान संभव है, इसलिए इसे चेक करना भी जरूरी है। बार-बार ट्रिपिंग, जलने की गंध या अजीब आवाज को नजरअंदाज न करें। साल में एक बार गैस, वायरिंग और आउटडोर यूनिट की जांच बेहद जरूरी है। इसमें लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें