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घर में लगे ऐसी में क्यों होता है धमाका? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां

May 04, 2026 07:29 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली स्थित शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-एक में रविवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर लगे एसी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई।

घर में लगे ऐसी में क्यों होता है धमाका? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां

दिल्ली स्थित शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-एक में रविवार तड़के बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर लगे एसी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इसमें एक बच्चे समेत नौ लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस और दमकल विभाग को रविवार सुबह करीब 3 बजकर 45 मिनट पर चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली। यहां 800 गज के प्लॉट में आगे और पीछे की ओर 400-400 गज के आठ फ्लैट बने हुए हैं। इनमें अलग-अलग आठ परिवार रहते हैं। आग दूसरी मंजिल के पीछे की ओर बने एक फ्लैट में एसी में हुए धमाके से शुरू हुई थी।

दमकल और पुलिस के पहुंचने तक आग ने इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के करीब छह फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच ये जानना जरूरी है कि ऐसी धमाके की स्थिति कब बनती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

हर तीन महीने में एसी की सर्विस जरूरी

अक्सर लोग एसी की सर्विस को लेकर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन ऐक्स्पर्ट्स का मानना है कि एसी की सर्विस अगर हर तीन महीने पर हो, तो इससे होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दरअसल, एसी के फिल्टर पर धूल जम जाने से कम्प्रेशर पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे कम्प्रेशर में धमाके का खतरा बढ़ जाता है। यह कहना है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीबी अरोड़ा का। उनके मुताबिक, इसी तरह इलेक्ट्रिक लीकेज का भी ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा दबाव पर एसी से दुर्घटना की आशंका अधिक होती है।

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20 के ऊपर ही चलाएं एसी

गर्मी ज्यादा होने पर भी कई बार लोग ज्यादा ठंकर के लिए 20 डिग्री पर एसी चलाते हैं। लेकिन एक्स्पर्ट्स कहा कहना है कि एसी को 20 से ऊपर ही चलाएं। जल्द कमरा ठंडा करने के लिए 18-19 डिग्री पर एसी न चलाएं।

गैस लीक होने का रखें ध्यान

एसी से गैस लीक होने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस पर लोड ज्यादा पड़ता है। हर 15–20 दिन में फिल्टर की सफाई भी बेहद जरूरी है। ढीली वायरिंग और खराब कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट की आशंका होती है इसे भी चेक कराएं।

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साल में एक बार जरूर करें ये काम

ड्रेन पाइप जाम होने पर पानी रिसाव से नुकसान संभव है, इसलिए इसे चेक करना भी जरूरी है। बार-बार ट्रिपिंग, जलने की गंध या अजीब आवाज को नजरअंदाज न करें। साल में एक बार गैस, वायरिंग और आउटडोर यूनिट की जांच बेहद जरूरी है। इसमें लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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