दिल्ली के विवेक विहार बिल्डिंग हादसे में बड़ा खुलासा, बिना लाइसेंस चल रही थी गजक फैक्ट्री
दिल्ली के विवेक विहार में जर्जर मकान गिरने से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने मकान मालिक और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है।
दिल्ली के विवेक विहार के ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह 40 साल पुराना जर्जर मकान ढहने से दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विवेक विहार थाना पुलिस ने हादसे के बाद मकान मालिक सुरेंद्र और मकान की देखरेख करने वाले उसके भाई वीरभान (बीर सिंह) को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से गजक बनाने की फैक्ट्री चल रही थी।
इन धाराओं में केस दर्ज
डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लापरवाही से हादसे में चोट लगने, गैर इरादतन हत्या और किरायेदारों का पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) न कराने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस अब अवैध निर्माण और जर्जर इमारत को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से जवाब मांगने समेत आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
जर्जर मकान के भूतल पर अवैध रूप से चल रही थी गजक फैक्ट्री
मृतक पिंटू के पिता नरेंद्र ने आरोप लगाया कि जो जर्जर मकान गिरा, उसके भूतल पर सोनू उर्फ रामू नामक व्यक्ति बिना किसी नगर निगम लाइसेंस के अवैध रूप से गजक बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। नरेंद्र का कहना है कि फैक्ट्री संचालक को इमारत के जर्जर होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसने वहां काम करने वाले मजदूरों की जान की परवाह नहीं की।
हादसे की वजह क्या?
परिजनों का यह भी आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बाद फैक्ट्री संचालक घायलों या मृतकों के परिवार की सुध लेने तक नहीं पहुंचा। शुरुआती जांच में पुलिस इस हादसे की मुख्य वजह मकान की जर्जर हालत और पास से गुजरने वाली ट्रेन के कंपन को मान रही है।
दोनों मृतकों का पोस्टमॉर्टम, 3 घायलों को छुट्टी
हादसे में जान गंवाने वाले तीन वर्षीय मासूम देवांश और 35 वर्षीय पिंटू उर्फ रामगोपाल के शवों का बुधवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं, हादसे में घायल पिंटू के दिव्यांग भाई विकाश उर्फ विकेश, अमन और आकाश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मृतक देवांश की मां खुशबू और दिलीप का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
पिंटू की बेटी का नामकरण भी नहीं हुआ था
इस हादसे ने मूल रूप से आगरा के मजरत भागवत क्षेत्र के रहने वाले पिंटू के परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। पेशे से किसान पिंटू के आगर में रह रहे परिवार में करीब एक माह पहले बेटी के जन्म के बाद खुशियों का माहौल था। अभी नवजात का नामकरण तक नहीं हुआ था कि पिता की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। पिंटू के परिवार में पिता नरेंद्र, पत्नी शिवानी और पांच वर्ष, तीन वर्ष व एक माह की तीन बेटियां हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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