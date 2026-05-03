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दिल्ली के विवेक विहार में दर्दनाक हादसा, AC में ब्लास्ट से बिल्डिंग में लगी आग; अब तक 9 लोगों के शव बरामद

May 03, 2026 08:39 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार में रविवार को AC में ब्लास्ट के बाद एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। अब तक 9 शव मिले हैं। 

दिल्ली के विवेक विहार में दर्दनाक हादसा, AC में ब्लास्ट से बिल्डिंग में लगी आग; अब तक 9 लोगों के शव बरामद

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के पॉश इलाके विवेक विहार में रविवार को AC में ब्लास्ट के बाद एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। अब तक 9 शव मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। बिल्डिंग में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक करीब 15 लोगों को बचाया गया है। इस बिल्डिंग में कुल 8 परिवार रहते हैं।

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हादसे की जानकारी मिलने के बाद शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि विवेक विहार में चार मंजिला बिल्डिंग के एक घर में आग लग गई, जिसमें दूसरी मंजिल पर लोग मारे गए। अब तक 3-4 लाशें मिली हैं, और बाकी लोगों की तलाश जारी है। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं।

सुबह करीब 03:13 बजे लगी आग

विवेक विहार के ही एक स्थानीय निवासी रोहित ने बताया, "AC में ब्लास्ट होने से आग लग गई। करीब 12-15 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि, 4-5 लोग अभी भी लापता हैं। आग सुबह करीब 03:13 बजे लगी। फायर टेंडर सुबह करीब 3:35 बजे पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है।"

वहीं, चरणजीत सिंह नाम के निवासी ने बताया, “फायर टेंडर की 10 से ज्यादा गाड़ियां आ गईं है। फायर ब्रिगेड ने बालकनी से करीब 20 लोगों को बचाया, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे के फ्लैट से कुछ लोग अभी भी बाहर आ पाए। मुझे लगता है कि 1 या 2 परिवार अभी भी बिल्डिंग के नीचे हैं।”

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एसी में धमाके से चार साल के बच्चे की मौत, भाई घायल

वहीं, दिल्ली के गोकुलपुरी में भी शनिवार दोपहर को एसी में धमाका होने से चार साल के मासूम की मौत हो गई थी, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से झुलस गया था। घायल बच्चे का जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी है। जौहरीपुर निवासी मनीष के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे- प्रियांशु और यक्षित हैं। शनिवार दोपहर को दोनों बच्चे अपनी नानी के साथ कमरे में थे और एसी चल रहा था। बच्चों के कहने पर नानी फ्रूटी लेने बाहर गईं, तभी कमरे से धुआं निकलने लगा। कुछ देर बाद लौटने पर उन्होंने शोर मचाया। परिवार के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे घायल पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार वर्षीय यक्षित को मृत घोषित कर दिया, जबकि साढ़े पांच वर्षीय प्रियांशु की हालत नाजुक बनी हुई है।

ये सावधानियां रखें

लगातार न चलाएं: एसी को घंटों तक लगातार न चलाएं, बीच-बीच में कुछ समय के लिए इसे बंद रखें

विशेषज्ञ से मरम्मत: यदि एसी में असामान्य आवाज, बदबू या स्पार्किंग महसूस हो तो तुरंत किसी योग्य तकनीशियन से जांच कराएं

रखरखाव: एसी की समय-समय पर सफाई और सर्विस करवाएं

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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