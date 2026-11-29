बचा लो की गुहार, बैटरियों के धमाके, लोगों की जुबानी दिल्ली के विश्वास नगर अग्निकांड की कहानी
दिल्ली के विश्वास नगर में रविवार सुबह इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े ई-रिक्शा में आग लग गई और बैटरियां फटने लगीं। इससे मचान पर सो रहे 6 लोग फंस गए। इनमें से 4 की मौत हो गई।
दिल्ली के विश्वास नगर में रविवार को सुबह चार बजकर 20 मिनट पर हुए भीषण अग्निकांड की डिटेल सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 50 वर्ग गज में फैली 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कई ई-रिक्शा लगाए गए थे। 6 लोग चार्ज हो रहे वाहनों के ऊपर बने एक मचान पर सो रहे थे। भीषण आग के कारण कई ई-रिक्शा धू-धू कर जलने लगे और उनकीं बैटरियां फट रही थीं। एक तरफ बैटरियां फट रही थीं और घना धुआं भर गया था जिससे मचान पर ही 6 लोग फंस गए थे। ये लोग बचा लो की गुहार लगाते रहे लेकिन बैटरियों में हो रहे धमाकों के कारण उन तक मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। इससे इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए।
ग्राउंड फ्लोर पर भर गया था धुआं
स्थानीय लोगों ने दावा किया कि 6 चालक किरायेदार ग्राउंड फ्लोर पर बने पार्किंग और चार्जिंग क्षेत्र के मचान पर सो रहे थे। इसी दौरान आग पूरे परिसर में फैल गई। इमारत में पत्नी के साथ रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि रविवार तड़के पत्नी ने ग्राउंड फ्लोर से धुआं उठता देख उन्हें जगाया। मैं नीचे गया और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया ताकि धुआं बाहर निकल सके।
बचा लो… बचा लो की आवाज और बैटरियों में हो रहे थे धमाके
राजेश कुमार ने बताया कि अंदर मौजूद लोग चिल्ला रहे थे, 'भाई, बचा लो, बचा लो'। मैंने उन्हें बचाने के लिए भीतर जाने की कोशिश की लेकिन ई-रिक्शा की बैटरियों में ताबड़तोड़ विस्फोट होने लगे। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। लोग बचाओ, बचाओ चिल्लाते रहे लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच सकती थी।
एक को बाहर निकाला, पीसीआर दी तो चलने लगी सांसें
राजेश कुमार ने बताया कि वह पिछले 3 साल से इस इमारत में रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग परिसर में फैल गई थी। पुलिस को सूचना दी गई और एंबुलेंस बुला ली गई। एक स्थानीय शख्स ने दावा किया कि दमकलकर्मियों ने एक व्यक्ति को बाहर निकाला। उसे तुरंत CPR दिया गया। इसके बाद उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया था और चीख रहा था।
दुछत्ती के नीचे लगातार हो रहे थे धमाके
दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बाकी लोगों की लाशें ही मिलीं। सभी लाशें बाद में बाहर निकालीं गईं। इन लोगों के बचने की संभावना इसलिए कम थी क्योंकि मचान के ठीक नीचे ई-रिक्शा खड़े थे और उनकी बैटरियों में लगातार धमाके हो रहे थे। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर की आग की चपेट में आने के कारण उनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
ई-रिक्शा नीचे खड़े कर, दुछत्ती पर सोते थे चालक
राजेश कुमार ने कहा कि सभी ड्राइवर अपने ई-रिक्शा नीचे खड़े करते थे। उनके ऊपर बने मचान पर सोते थे। वे वहीं खाना पकाते, खाते और सोते थे। बकौल राजेश कुमार जब आग लगी तो सभी ई-रिक्शा चालक दुछत्ती पर ही मौजूद थे। नीचे ई-रिक्शा धमाके से जल रहे थे। उनकी बैटरियों में लगातार विस्फोट हो रहा था। ऐसे में दुछत्ती पर मौजूद चालक नीचे नहीं उतर सकते थे। उनके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होते थे ई-रिक्शा
राजेश कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि रातभर चार्जिंग पर लगीं बैटरियों के गर्म होने के कारण आग लगी। परिसर में नियमित रूप से ई-रिक्शा खड़े होते थे। उन्हें चार्ज किया जाता था। चालक दिनभर काम करने के बाद वापस आकर वहीं सो जाते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी 6 लोग यूपी के प्रवासी मजदूर थे जो ई-रिक्शा चलाते थे। ये लोग मुख्य रूप से कृष्णा नगर, विश्वास नगर और शाहदरा के आसपास काम करते थे।
बैटरियों में हो रहे थे धमाके
एक अन्य स्थानीय निवासी कोमल ने बताया कि उनका परिवार चीख-पुकार और तेज आवाजों से जागा। ये आवाजें बैटरियों में हो रहे विस्फोटों की थीं। उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को इकट्ठा किया और इमारत के अन्य लोगों को सतर्क किया। काफी अफरा-तफरी मची थी। तेज आवाजें आ रही थीं।लगातार विस्फोट हो रहे थे। मैंने पति को जगाया और हम तेजी से नीचे की ओर भागे। कुछ सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकले जबकि अन्य आसपास की छतों और बालकनी के रास्ते बाहर निकल गए।
4 लोगों की मौत, 2 जीटीबी अस्पताल रेफर
स्थानीय निवासी कोमल ने आगे बताया कि आग से इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बना चार्जिंग क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी 6 लोगों को डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया जहां उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया गया। 2 जीवित बचे लोगों को आगे के उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जीवित बचे लोगों में से एक की पहचान 50 वर्षीय रामवीर के रूप में हुई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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