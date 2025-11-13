सत्यम उठो; दिल्ली पुलिस कर रही थी चेकिंग, गाड़ी की डिक्की में सोता मिला शख्स,VIDEO
संक्षेप: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तिमारपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम जांच अभियान चला रही थी जब उन्होंने निरीक्षण के लिए वाहन को रोका। डिग्गी खोलने पर अधिकारियों ने अंदर एक आदमी को गहरी नींद में लेटा मिला। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कार के अंदर जगह सीमित थी।
दिल्ली बम धमाके के बाद से दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट हो गई है। इस बीच गाड़ियों की जांच के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। चेकिंग के दौरान एक शख्स कार की डिक्की के अंदर सोता हुआ पाया गया। घटना दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास तिमारपुर इलाके में हुई, जहां कार की डिग्गी में एक आदमी को सोया हुआ देखकर पुलिस हैरान रह गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तिमारपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम जांच अभियान चला रही थी जब उन्होंने निरीक्षण के लिए वाहन को रोका। डिग्गी खोलने पर अधिकारियों ने अंदर एक आदमी को गहरी नींद में लेटा मिला। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कार के अंदर जगह सीमित थी, जिसके कारण उसके साथी को यात्रा के दौरान डिग्गी में लेटना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन के चलते समय ही वह आदमी सो गया और उसके कान में इयरफोन लगा था।
पुलिस ने पुष्टि की कि कार में कोई अवैध वस्तु नहीं मिली और यह स्थिति किसी गलत इरादे (foul play) के बजाय जगह की कमी का मामला लग रही थी। उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में चेतावनी देकर उन्हें जाने दिया। इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि दिल्ली पुलिस जहां एक तरफ धमाकों की जांच (blast checks) कर रही है, वहीं सत्यम भाई ने कार की डिग्गी में झपकी की जांच (nap checks) करवा दी! बिल्कुल सही कहा, ये सच में दिल्ली वाइब्स है! एक और यूजर ने लिखा जब मामा का लड़का बोले- मैं तो गाड़ी में ही जाउंगा। कई यूजर्स की तो हंसी ही नहीं बंद हुई।