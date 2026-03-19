दिल्ली में दिनदहाड़े गुंडागर्दी; महिला पर पिस्तौल बट से हमला, सोने का कंगन लूटा- VIDEO
दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात का वीडियो सामने आया है। स्कूल बस तक बेटी को छोड़ने गई एक महिला पर चार बदमाशों ने हमला कर सोने का कंगन लूट लिया और फरार हो गए।
दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। बदमाशों ने एक महिला पर हमला कर उसका सोने का कंगन लूट लिया और फरार हो गए। बताया जाता है कि पीड़िता अपनी बेटी को स्कूल बस के लिए छोड़कर स्कूटी से घर लौट रही थी तभी दो बाइक पर सवार चार हथियारबंद बदमाशों ने उसे घेर लिया। महिला ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्तौल की बट से उनके सिर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है।
बेटी को छोड़ने गई थीं स्कूल बस स्टॉप
पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि पीड़िता कनिका मेहता अपने परिवार के साथ जगतपुरी इलाके में रहती है। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे वह स्कूटी से अपनी बेटी को विजय चौक स्थित स्कूल बस स्टॉप पर छोड़ने गई थीं। उन्होंने स्कूटी को सड़क के किनारे खड़ा किया और बेटी को बस में बैठाने चली गईं। उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित बस में बैठाया और स्कूटी की ओर लौटीं।
हेलमेट पहने थे बदमाश
जैसे ही बस आगे बढ़ी, कनिका स्कूटी स्टार्ट करने लगीं। इसी बीच हेलमेट पहने चार बदमाश दो अलग-अलग स्कूटी से वहां पहुंचे और कनिका को घेर लिया। बदमाशों ने हथियार दिखाते हुए उन्हें रुकने पर मजबूर किया।
हिम्मत जुटाई और घटना का किया विरोध
बदमाश कनिका से उनके गहने लूटने की कोशिश करने लगे। कनिका पहले तो सहम गईं लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और बदमाशों का विरोध किया। उन्होंने शोर मचाया। कनिका को विरोध करता देख बदमाश बौखला गए।
बट से सिर पर हमला, झपट लिया सोने का कंगन
उनमें से एक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसकी बट से कनिका के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। हमले से कनिका दर्द से कराह उठीं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने उनके हाथ से सोने का कंगन झपट लिया और अपनी स्कूटी पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।
सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश
पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि आस-पास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कृष्णा नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कनिका को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। दिनदहाड़े इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े हुई लूट की इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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