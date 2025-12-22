Hindustan Hindi News
दिल्ली में फ्लाईओवर पर धू-धू कर जली कार, लॉक हो गया जाम, भीतर था शख्स- VIDEO

दिल्ली के व्यस्त वजीराबाद फ्लाईओवर पर रविवार शाम को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार का सेंट्रल लॉक जाम हो गया। इससे ड्राइव कर रहा शख्स कार में फंस गया। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर चालक को सुरक्षित निकाल लिया।

Dec 22, 2025 09:35 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमंत कुमार पांडेय, नई दिल्ली
दिल्ली के व्यस्त वजीराबाद फ्लाईओवर पर रविवार शाम को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इससे कार का सेंट्रल लॉक जाम हो गया। इस वजह से ड्राइव कर रहा शख्स कार में ही फंस गया। हालांकि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए कार का शीशा तोड़ा और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने पास ही खड़े एमसीडी के पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया।

दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर पर रविवार शाम कार में आग लग गई। ट्रैफिक पुलिस ने जलती हुई कार में फंसे चालक को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान एमसीडी के टैंकर से आग पर काबू भी पा लिय गया। इस दौरान ट्रैफिक भी बाधित रहा। तिमारपुर ट्रैफिक सर्किल इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता रविवार शाम को वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान बुराड़ी से मजनू का टीला की तरफ जा रही कार में वजीराबाद फ्लाईओवर पर आग लग गई।

कार का सेंट्रल लाक जाम हो जाने की वजह से चालक बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस बीच टीआई संतोष गुप्ता अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि दमकल को भी घटना की सूचना दी गई लेकिन जाम लगने की वजह से देरी हो रही थी। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने कार में फंसे चालक को शीशा तोड़कर बाहर सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस ने रास्ते में खड़े एमसीडी टैंकर के पानी से वाहन की आग पर काबू किया।

