लड़खड़ा कर गिरे और मौत, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में ASI के साथ घटना- VIDEO

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक एएसआई अचानक बेहोश होकर गिरे जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 08:47 PM
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में एएसआई राजेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह करीब नौ बजे की है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग में तैनात था। फिलहाल वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय सिंघल के पीएसओ के रूप में कार्यरत थे।

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एएसआई कंधे पर बैग लटकाए कोर्ट परिसर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे अपने एक साथी से हाथ मिलाते हैं और एस्केलेटर की ओर बढ़ते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वह अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। तुरंत उनके साथी मदद के लिए दौड़े और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, एएसआई राजेश कुमार मूलरूप से मध्य प्रदेश के निवासी थे। वह नरेला में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। कोर्ट परिसर में उनकी अचानक मौत से वहां उपस्थित लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।