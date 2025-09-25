delhi villages gramoday abhiyan development projects क्या है दिल्ली का ग्रामोदय अभियान? जिसके तहत 50 गावों के कायाकल्प की तैयारी, Ncr Hindi News - Hindustan
क्या है दिल्ली का ग्रामोदय अभियान? जिसके तहत 50 गावों के कायाकल्प की तैयारी

दिल्ली में गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 50 गांवों में 81 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों में सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों का नवीनीकरण करना और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 06:10 AM
दिल्ली के विभिन्न गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान (डीजेए) के मद्देनजर बुधवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 50 गांवों में 81 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पांच जोन में इन सभी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 81 परियोजनाओं में से 16 द्वारका जोन में, 10 पूर्वी जोन में, 13 नरेला में, 20 उत्तरी जोन में और 22 रोहिणी जोन में हैं।

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत इन कार्यों में उत्तरी दिल्ली व उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूठ खुर्द, भलस्वा, होलंबी खुर्द, तिग्गीपुर, घोगा, सन्नोठ, बांकनेर, होलंबी कलां, नरेला और मोहम्मदपुर माजरी जैसे गांवों को शामिल किया गया है। यहां सार्वजनिक भवनों, सामुदायिक भवनों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण किया जाएगा।

उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि अब इस मुहिम में दिल्ली सरकार हमारे साथ खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली का विकास और अधिक गति से होगा।

उधर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बाहरी दिल्ली स्थित हिरणकूदना गांव के सीएम श्री स्कूल में विकसित नए खेल परिसर का उद्घाटन किया। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार विशेष बच्चों की कोचिंग के लिए स्टेडियम और रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स फैसिलिटी विकसित करेगी। स्पेशल ओलंपिक विजेताओं को सरकार 15 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि भी देगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह घोषणा की है। इससे बच्चों को लाभ मिलेगा।

मास्टर प्लान 2041 में तेजी लाने की मांग

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से दिल्ली के लिए लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान 2041 को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने ये बातें ग्रामोदय अभियान के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए जो न केवल मौजूदा विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करे, बल्कि आने वाले सौ वर्षों तक लोगो को परेशानी न हो।

1200 ई-बसें चार्ज होंगी छह बस डिपो में

दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े के लिए चार्जिंग की समस्या नहीं होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के छह प्रमुख डिपो में अत्याधुनिक स्विचिंग सब-स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन छह सब-स्टेशनों से 1200 इलेक्ट्रिक बसें रोजाना चार्ज हो सकेंगी। इनमें से पांच बीआरपीएल द्वारा दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में स्थापित किए गए है और एक सब-स्टेशन टीपीडीडीएल द्वारा उत्तरी दिल्ली में बनाया गया है।