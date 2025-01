LIVE Updates रिफ्रेश

Delhi Assembly Elections Live: चुनाव से पहले बालाजी के दर पर केजरीवाल, पत्नी संग की पूजा; BJP की मदद को RSS का प्लान

Delhi Assembly Elections: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीद है कि इस महीने चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जहां सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अभी मंथन कर रही है।

Arvind Kejriwal along with his wife Sunita Kejriwal offer prayers at Shri Salasar Balaji temple in Rajasthan.