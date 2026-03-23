Delhi Budget Session LIVE : दिल्ली को अभी दिशा दी, अब दशा बदलेगी; खीर खिलाकर लोगों से बोलीं CM रेखा गुप्ता

Delhi vidhan sabha budget session kheer ceremony

Delhi Budget Session Live Update : दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज खीर सेरेमनी के साथ शुरू हो गया। इस दौरान खीर सेरेमनी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद खीर बनाई और स्कूली छात्राओं, किसानों, किन्नरों, डॉक्टरों, गिग वर्कर्स आदि को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत की। रेखा गुप्ता सरकार का यह दूसरा बजट है। विधानसभा सदन में आज दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्र का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इससे बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा से पल-पल के अपडेट उपलब्ध करा रहे हिन्दुस्तान संवाददाता आशीष झा….

23 Mar 2026, 11:17:32 AM IST बजट में दिल्लीवालों के लिए हो सकते हैं कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कि बजट का उद्देश्य बेहतर नागरिक सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और एक ऐसा सकारात्मक माहौल प्रदान करना होगा, जिसमें लोग आराम से रह सकें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार निवासियों की लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने और दिल्ली के विकास को एक नई दिशा देने की दिशा में काम कर रही है।

23 Mar 2026, 10:28:58 AM IST दिल्ली को हर दिन बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता : सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को हर दिन बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता है। वित्त विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली सरकार राजधानी को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है।

23 Mar 2026, 10:28:19 AM IST बजट में विकास की रूपरेखा देखने को मिलेगी : रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार का यह दूसरा बजट है जिसमें विकास की रूपरेखा देखने को मिलेगी। दिल्ली में बेहतर स्वच्छता, प्रदूषण कम करने, छात्रों के लिए योजना, महिलाओं आदि के लिए यह बजट होगा। दिल्ली को अभी सरकार ने दिशा दी है, अब इसकी दशा बदलेगी।

23 Mar 2026, 10:19:38 AM IST मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बनाई खीर दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआज के दौरान आयोजित खीर सेरेमनी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने हाथों से बनाई खीर का सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। उसके बाद सीएम ने स्कूली छात्राओं, किसानों, किन्नरों, डॉक्टरों, गिग वर्कर्स आदि को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत की।