बारिश से मौसम ठंडा पर सब्जियों में आग, दिल्ली में महीनेभर में 50 फीसदी तक चढ़े दाम

पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दिल्ली में सब्जियों के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है।

पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। बीते एक महीने में सब्जियों के दाम में तकरीबन 50 फीसदी तक का उछाल आ चुका है। इसकी वजह से लोगों का रसोई का बजट बढ़ गया है।

50 फीसदी तक चढ़े दाम दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से सब्जियों की आवक बेहद कम हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। आजादपुर सब्जी मंडी की वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश काले ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर भारत में हुई बारिश ने सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में बारिश और जलजमाव के कारण गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, टमाटर और हरी सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। फसलों में फूल खराब होने के साथ-साथ कीट और रोगों के हमले को बढ़ावा दिया है।