delhi vegetable prices rise inflation due to heavy rain and flood बारिश से मौसम ठंडा पर सब्जियों में आग, दिल्ली में महीनेभर में 50 फीसदी तक चढ़े दाम, Ncr Hindi News - Hindustan
बारिश से मौसम ठंडा पर सब्जियों में आग, दिल्ली में महीनेभर में 50 फीसदी तक चढ़े दाम

पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दिल्ली में सब्जियों के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 06:36 AM
पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। बीते एक महीने में सब्जियों के दाम में तकरीबन 50 फीसदी तक का उछाल आ चुका है। इसकी वजह से लोगों का रसोई का बजट बढ़ गया है।

50 फीसदी तक चढ़े दाम

दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से सब्जियों की आवक बेहद कम हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। आजादपुर सब्जी मंडी की वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश काले ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर भारत में हुई बारिश ने सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में बारिश और जलजमाव के कारण गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, टमाटर और हरी सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। फसलों में फूल खराब होने के साथ-साथ कीट और रोगों के हमले को बढ़ावा दिया है।

घाटे में थोक व्यापारी

आजादपुर सब्जी मंडी के थोक कारोबारी राजेश काले का कहना है कि भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलों की वजह से न सिर्फ किसानों को बल्कि थोक कारोबारियों को भी बड़ा घाटा हुआ है। बड़ी संख्या में व्यापारी हरी सब्जियों की फसल कांट्रेक्ट पर कराते हैं और इसके लिए किसानों को एडवांस भुगतान किया जाता है। ज्यादा बारिश के कारण हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी सब्जियों की या तो बर्बाद हो गई है या गुणवत्ता खराब हो गई है।