दिल्ली में पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू का सुसाइड, पति और सास पर उकसाने के लिए केस दर्ज

संक्षेप: दिल्ली के वसंत विहार में एक नामी पान मसाला कंपनी के मालिक के घर में 38 वर्षीय महिला की रहस्यमयी मौत के बाद, मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 108) का मामला दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने उत्पीड़न और दूसरी शादी का आरोप लगाया है।

दिल्ली के वसंत विहार में एक नामी पान मसाला कंपनी के मालिक के घर में हुई एक 38 वर्षीय महिला की रहस्यमयी मौत ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। मंगलवार को अपने बेडरूम में मृत पाई गई महिला के पति और सास के खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की मां की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें लगातार उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है।

क्या हुआ था? मंगलवार दोपहर करीब दो बजे महिला अपने बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में बेहोशी की हालत में मिलीं। पुलिस के अनुसार, उस समय उनके पति जिम और अन्य कामों के लिए बाहर थे, जबकि बच्चे स्कूल गए हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे लौटे पति ने उन्हें बेहोश देखा और नौकरों की मदद से नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घर से बरामद एक डायरी में रिश्तों से जुड़ी परेशानियां लिखी मिलीं, हालांकि इसमें किसी का नाम या प्रत्यक्ष आरोप नहीं था। शुरुआत में इस मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत जांच शुरू की थी। सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सकों की एक टीम ने शव परीक्षण किया और बुधवार को शव परिवार को सौंप दिया गया।

परिवारों के आरोप-प्रत्यारोप मृतका की मां ने शिकायत में साफ कहा है कि उनकी बेटी को पति और सास द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कोलकाता में रहने वाले उनके परिजनों का दावा है कि शादी के बाद से ही यह सिलसिला चल रहा था। एक रिश्तेदार ने बताया, "पिछले साल हम उन्हें अपने साथ कोलकाता ले गए थे, क्योंकि वहां उन्हें परेशान किया जा रहा था। ससुराल वालों ने सभी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया, जिसके बाद वह वापस लौटीं। लेकिन वादे झूठे निकले और प्रताड़ना जारी रही।" परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने किसी अन्य महिला से गैरकानूनी रूप से दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी ओर, व्यवसायी परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है।