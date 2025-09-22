घोर लापरवाही! दिल्ली के वसंत कुंज थाने से गायब हो गए 680 जरूरी दस्तावेज
दिल्ली के वसंत कुंज थाने में अलग-अलग मामलों से जुड़े 680 से ज्यादा जरूरी दस्तावेज गायब हो गए हैं। पिछले हफ्ते पुलिस स्टेशन के मालखाना (जब्त सामान रखने की जगह), रिकॉर्ड रूम और हथियार रूम के ऑडिट में दिल्ली पुलिस को यह बात पता चली। इस जांच के नतीजों के आधार पर, एक इंस्पेक्टर-स्तर के अधिकारी को मामले की जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी संबंधित जांच अधिकारियों (investigating officers) को गुम हुई रिपोर्टों को ढूंढने के लिए सूचित कर दिया है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ये फाइलें कुछ समय से गायब थीं और एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर शुक्रवार को एफ़आईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।
एफआईआर में लिखा है, “सरकारी काम के उद्देश्य से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड की जांच के बाद यह पाया गया है कि कुल 47 चार्जशीट, 544 अनट्रेस रिपोर्ट, और 92 कैंसिलेशन रिपोर्ट गायब हैं। इन सभी मामलों की फाइलें न्यायिक कार्यवाही के लिए संबंधित अदालतों को भेजने के लिए संबंधित जांच अधिकारियों को RC (रसीद/रिकॉर्ड) जारी किए गए थे।”
पुलिस ने बताया कि सभी केस फाइलें पुलिस रिकॉर्ड, अदालत के रिकॉर्ड और ई-कोर्ट ऐप में जांची गई हैं, लेकिन फाइलें नहीं मिल सकीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि काफी कोशिशों के बावजूद भी केस फाइलों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सभी जांच अधिकारियों (Investigating Officers) को बुलाया है ताकि वे इस मामले में अपनी जानकारी जमा करा सकें।
अधिकारी ने कहा, "उनसे पूछा जाएगा कि ये फाइलें कैसे गायब हो गईं। आमतौर पर, जांच अधिकारी फाइलें अपने साथ घर ले जाते हैं और वे जल्द ही मिल जाती हैं, लेकिन इस बार फाइलें अभी तक नहीं मिली हैं। अगर ये फाइलें नहीं मिलीं, तो हमें प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी।" अधिकारी ने आगे बताया, "यह संबंधित जाँच अधिकारियों द्वारा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग माना जाएगा और इस कार्य की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए गहन जाँच की आवश्यकता है। सभी चार्जशीट और अनट्रेसेबल रिपोर्ट हमारे रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत जरूरी हैं।" अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) के आरोपों के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।